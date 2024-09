Usar desodorante antes de dormir faz mal à saúde? Saiba e confira dicas

Muitas pessoas têm o hábito de usar desodorante durante à noite, geralmente antes de dormir. Apesar do hábito não ser prejudicial à saúde, ele não é essencial, já que a produção de suor nas axilas é mais intensa durante o dia, quando as pessoas estão mais ativas.

Portanto, o uso de desodorante à noite pode ser dispensado sem comprometer a higiene pessoal. Para quem prefere continuar utilizando, no entanto, é importante tomar alguns cuidados, já que o tipo de desodorante escolhido e a frequência com que é usado podem influenciar a saúde da pele. Veja algumas dicas abaixo:

Atenção à composição do desodorante

Alguns ingredientes que compõem os desodorantes, como triclosan e alumínio, podem ser prejudiciais à saúde quando usados em alta quantidade.

Quando aplicados diariamente, produtos que contém essas substâncias podem se acumular na pele, aumentando a chance de irritações e reações indesejadas, como ressecamento ou sensibilidade. Pessoas com pele mais sensível devem ter cuidado redobrado, já que esses efeitos podem ser agravados pelo uso contínuo especialmente em áreas menos ventiladas, como as axilas.

Como escolher um desodorante para usar à noite?

Especialistas recomendam cautela ao usar desodorante à noite, principalmente para pessoas com pele sensível. Como as axilas têm menos ventilação durante o sono, o uso contínuo de produtos pode aumentar o risco de irritação, ressecamento e até o aparecimento de manchas escuras. Sabendo disso, a escolha de um desodorante para uso noturno depende do objetivo.

Se a preocupação é controlar o odor causado pelas bactérias, os desodorantes com substâncias antissépticas são os mais indicados, pois ajudam a reduzir a proliferação de microrganismos que geram o cheiro desagradável. Já se o objetivo é controlar o suor noturno, os antitranspirantes à base de alumínio podem ser uma opção.

É importante lembrar que o uso desses produtos deve ser feito com moderação para evitar irritações na pele.

Alternativas naturais

Há opções naturais para os que preferem evitar desodorantes convencionais à noite. Essas alternativas, inclusive, podem oferecer proteção sem agredir a pele.

Uma opção popular é o leite de magnésia. Ele possui propriedades alcalinas e antissépticas que ajudam a neutralizar odores e equilibrar o pH da pele. Seu uso noturno é considerado seguro para a maioria das pessoas.

Também há os desodorantes em pedra, compostos por sais minerais como o alúmen de potássio. Combatendo odores sem impedir a transpiração, esses produtos são ideais para quem procura uma alternativa mais natural e suave. Outra opção são os desodorantes naturais que costumam ser livres de parabenos e alumínio, sendo uma boa escolha para quem tem a pele mais sensível.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)