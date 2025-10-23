Ultrassom grátis em Belém: instituição de ensino oferece exame gratuito neste final de semana

A população de Belém recebe, nos dias 24 e 25 de outubro, exame de ultrassom totalmente gratuito. Uma instituição de ensino da capital paraense oferece o serviço de graça para os moradores, com vagas limitadas e necessidade de agendamento prévio. A ação ocorre no bairro de Nazaré.

O procedimento de ultrassonografia de abdômen total é ofertado pela Afya Educação Médica, que tem por objetivo ampliar o acesso a exames de diagnóstico por imagem. “Ao longo do ano, realizamos várias ações voltadas para a comunidade, porque acreditamos que a saúde precisa estar ao alcance de todos. É uma forma de oferecer cuidado e atenção a quem mais precisa, ao mesmo tempo em que proporcionamos aos nossos estudantes uma vivência prática e sensível”, fala Thaís Fernandes, diretora da instituição.

O agendamento é obrigatório e deve ser feito via WhatsApp, pelo número (91) 99126-7668. O exame será realizado na unidade da Afya, localizada na travessa Doutor Moraes, número 79.

Serviço

Exames gratuitos de ultrassonografia de abdômen total

Datas: 24 e 25 de outubro

Endereço: Afya Educação Médica Belém (Travessa Doutor Moraes, 79 - Nazaré)

Agendamento: prévio e obrigatório, deve ser feito via WhatsApp em (91) 99126-7668.