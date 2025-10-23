Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Saúde chevron right

Saúde

Ultrassom grátis em Belém: instituição de ensino oferece exame gratuito neste final de semana

O procedimento de ultrassonografia de abdômen total, realizado nos dias 24 e 25 de outubro, tem vagas limitadas e precisa de agendamento prévio

Lívia Ximenes
fonte

O exame gratuito de ultrassonografia em Belém fica disponível nos dias 24 e 25 de outubro de 2025 (Freepik)

A população de Belém recebe, nos dias 24 e 25 de outubro, exame de ultrassom totalmente gratuito. Uma instituição de ensino da capital paraense oferece o serviço de graça para os moradores, com vagas limitadas e necessidade de agendamento prévio. A ação ocorre no bairro de Nazaré.

VEJA MAIS

image Equipamento de ultrassom avaliado em mais de R$ 215 mil é apreendido no Pará
Fiscais constataram que o contribuinte deixou de recolher o ICMS relativo ao Diferencial de Alíquotas, que é devido na entrada da mercadoria no Pará

image Faixa etária da mamografia é ampliada no SUS: exame passa a ser indicado até os 74 anos
As novas recomendações também trazem novidades para o público entre 40 e 49 anos

image Teste da Orelhinha: obrigatoriedade e gratuidade do exame completam 15 anos no Brasil
Hospitais e maternidades são obrigados a oferecerem o exame

O procedimento de ultrassonografia de abdômen total é ofertado pela Afya Educação Médica, que tem por objetivo ampliar o acesso a exames de diagnóstico por imagem. “Ao longo do ano, realizamos várias ações voltadas para a comunidade, porque acreditamos que a saúde precisa estar ao alcance de todos. É uma forma de oferecer cuidado e atenção a quem mais precisa, ao mesmo tempo em que proporcionamos aos nossos estudantes uma vivência prática e sensível”, fala Thaís Fernandes, diretora da instituição.

O agendamento é obrigatório e deve ser feito via WhatsApp, pelo número (91) 99126-7668. O exame será realizado na unidade da Afya, localizada na travessa Doutor Moraes, número 79.

Serviço

Exames gratuitos de ultrassonografia de abdômen total

Datas: 24 e 25 de outubro
Endereço: Afya Educação Médica Belém (Travessa Doutor Moraes, 79 - Nazaré)
Agendamento: prévio e obrigatório, deve ser feito via WhatsApp em (91) 99126-7668.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ultrassom

ultrassonografia

ultrassom grátis

ultrassonografia grátis

belém
Saúde
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda