Tratamento para câncer de tireoide é incluído no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) divulgou nesta quarta-feira (31), a inclusão do tratamento para câncer de tireoide com mesilato de lenvatinibe no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde. Essa lista estabelece a cobertura assistencial obrigatória para os planos de saúde.

Segundo a ANS, o medicamento deverá ser disponibilizado aos pacientes, de acordo com a indicação médica, quando a cirurgia e a radioterapia não tenham sido efetivas. A obrigatoriedade de cobertura entrará em vigor a partir do dia 3 de julho.

A agência reguladora ressaltou que a inclusão do tratamento no rol é uma conquista tanto para os beneficiários quanto para a sustentabilidade do setor. Destacou ainda que as decisões de inclusão de tecnologias no rol passam por um processo que envolve ampla participação social e análise técnica criteriosa.

Essa é a terceira atualização do rol de procedimentos feita pela ANS este ano.

A Federação Nacional de Saúde Suplementar (Fenasúde) optou por não comentar a inclusão do tratamento no rol.