Tinidazol: para que serve, como tomar e quais os benefícios e riscos

Tinidazol é um medicamento ginecológico que pode ser encontrado em creme ou comprimido. Conhecido por ser frequentemente indicado no tratamento de infecções, este remédio tem sua dose variada conforme o diagnóstico médico.

Para que serve o Tinidazol? (Benefícios)

O Tinidazol serve para tratar infecções genitais e urinárias em homens e mulheres. Seu uso pode ser em casos de:

Amebíase intestinal e hepática;

Infecção causada por Trichomonas;

Giardíase;

Profilaxia de infecções após cirurgias de cólon, gastrointestinais e ginecológicas;

Vaginite causada por Gardnerella vaginalis.

Como usar Tinidazol?

Encontrado em duas versões, o Tinidazol pode ser em comprimido ou creme.

Tinidazol comprimido

Amebíase extra intestinal: dose única de dois gramas por três dias seguidos.

Amebíase intestinal: dose única de dois gramas durante dois ou três dias.

Giardíase: dose única de dois gramas.

Infecções anaeróbias: primeiro dia com dose única de dois gramas e demais dias com dose única de um grama ou duas doses de 500 miligramas. Tratamento por cinco a seis dias.

Prevenção de infecções pós-operatórias: dose única de dois gramas 12 horas antes da cirurgia

Tricomoníase urogenital: dose única de dois gramas. É recomendado que o parceiro sexual faça o tratamento simultaneamente.

Vaginite inespecífica: dose única de dois gramas por dia, em até dois dias consecutivos.

Tinidazol creme: administrar um aplicador cheio (cinco gramas) no canal vaginal ao deitar durante 14 dias ou duas doses por sete dias.

A médica ginecologista Débora Queiroz recomenda abstinência sexual durante o uso do Tinidazol creme, além de “dar preferência a fazer o tratamento fora do período menstrual e manter a higiene íntima adequada”.

O que tem no Tinidazol?

Esta medicação em comprido é composta por 500 miligramas de Tinidazol. Na versão creme de 80 gramas há 3% de Tinidazol e 2% de Nitrato de Miconazol.

Excipientes: lactose, sacarose, amido de milho, polivinilpirrolidona, talco, estearato de magnésio e ácido cítrico.

Quais os riscos do Tinidazol?

Débora Queiroz, médica ginecologista, fala que o Tinidazol deve ser evitado por pessoas alérgicas ou hipersensíveis à composição do medicamento. “Em mulheres grávidas e lactantes, deve-se avaliar o risco versus o benefício”, afirma. A especialista aponta que o uso não deve ser feito no primeiro trimestre da gravidez e no período neonatal de lactantes.

“Como outros medicamentos de estrutura semelhante, o Tinidazol é contraindicado a pacientes com quadro atual ou antecedente de discrasias sanguíneas. Estes fármacos devem ser evitados em pacientes com distúrbios neurológicos orgânicos”, conclui Débora.

Qual o efeito colateral do Tinidazol?

Entre os efeitos colaterais do Tinidazol, estão distúrbios:

Gastrointestinais - vômito, diarreia, náusea, dor abdominal, glossite, estomatite e descoloração da língua;

Gerais e no local da administração do medicamento - pirexia e fadiga;

Labirinto e ouvido - vertigem;

Nutrição e metabolistamo - redução do apetite;

Sistema linfático e sanguíneo - leucopenia;

Sistema imunológico - hipersensibilidade;

Sistema nervoso - cefaleia, convulsões, neuropatia periférica, parestesia, hipoestesia, distúrbios sensoriais, tontura e disgeusia;

Tecido subcutâneo e pele - dermatite alérgica, prurido, angioderma e urticária;

Urinário e renal - cromatúria;

Vascular - rubor.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)