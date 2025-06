Tadalafila caseira: Entenda por que a receita viral pode ser perigosa

Com efeitos que podem durar até 36 horas, a tadalafila — medicamento usado no tratamento da disfunção erétil — se tornou muito popular. Com isso, muitas receitas de “tadalafila caseira” começaram a circular na internet, prometendo resolver a impotência e a falta de libido, o que gerou alerta entre médicos, que chamam atenção para os riscos do uso dessas substâncias.

A tadalafila foi um dos primeiros medicamentos orais indicados para disfunção erétil, com efeitos que podem durar mais de 36 horas. Trata-se de um inibidor reversível, potente e seletivo da enzima fosfodiesterase tipo 5 (PDE5), e deve ser usado somente com prescrição médica. A substância relaxa os vasos sanguíneos e a musculatura da próstata, facilitando o fluxo sanguíneo e a ereção em homens com estímulo sexual, além de aliviar a dificuldade para urinar em casos de hiperplasia prostática benigna (HPB).

Receitas caseiras para impotência: especialistas alertam para os riscos

Receitas caseiras com ingredientes naturais têm se espalhado pelas redes sociais como supostas alternativas aos medicamentos tradicionais para disfunção erétil. Entre os itens mais divulgados estão a maca peruana, o Tribulus terrestris, o ginseng e a L-arginina — substâncias que prometem melhorar a circulação sanguínea, aumentar a libido e auxiliar na ereção de forma natural.

Apesar da popularidade dessas fórmulas, especialistas alertam para os riscos. “Não há comprovação científica de que alimentos ou substâncias possam ter a mesma eficácia e o mesmo mecanismo de ação desse remédio”, afirma o urologista Itamar Magalhães Gonçalves, diretor-executivo de Medicina da Afya.

O urologista Arie Carneiro, do Hospital Israelita Albert Einstein, reforça que essas misturas não são recomendadas para pacientes. No entanto, reconhece que o efeito placebo pode influenciar em alguns casos. “Sabemos que muitas causas da disfunção erétil são de origem psicogênica. Então, às vezes, só o fato de o paciente tomar algo já o faz se sentir melhor", explica.

Produtos “naturais” também oferecem riscos, alertam especialistas

O uso de substâncias naturais como alternativa aos medicamentos tradicionais pode parecer inofensivo, mas esconde riscos importantes — especialmente quando feito sem orientação médica ou em combinação com outros remédios. O principal perigo está na falta de controle sobre a dosagem.

"Por não haver comprovação científica, a dose ideal não é conhecida, e os efeitos colaterais, muitas vezes, são mal documentados", alerta o urologista Itamar Magalhães Gonçalves.

Além disso, misturas caseiras podem desencadear uma série de efeitos adversos. Entre os mais comuns estão: insônia, nervosismo, dor de cabeça, náusea e dor abdominal. Em casos específicos, como no uso de ginseng, pode haver interferência com anticoagulantes. Já a L-arginina pode provocar queda de pressão e arritmias, enquanto o Tribulus terrestris está associado a alterações hormonais.

Como age a tadalafila no organismo — e os riscos do uso indiscriminado

A ereção peniana é resultado de um processo neurovascular estimulado sexualmente, que leva à liberação de óxido nítrico e ao aumento dos níveis de GMPc — substância que promove o relaxamento dos músculos e vasos dos corpos cavernosos, facilitando a entrada de sangue e o enrijecimento do pênis.

Naturalmente, uma enzima chamada fosfodiesterase tipo 5 (PDE5) atua para reduzir o GMPc e encerrar a ereção. A tadalafila, princípio ativo de medicamentos para disfunção erétil, age justamente inibindo essa enzima, prolongando os efeitos do GMPc e favorecendo a ereção.

O efeito do medicamento começa cerca de 30 minutos após a ingestão e pode durar até 36 horas, desde que haja estímulo sexual. A tadalafila é indicada para homens com disfunção erétil ou sintomas urinários associados ao aumento da próstata.

Apesar de ser considerada segura, a medicação deve ser usada apenas com prescrição médica. Seu uso recreativo por jovens ou como "potencializador de desempenho", inclusive em academias, não tem respaldo científico e pode causar dependência psicológica, fazendo com que a ereção passe a ocorrer apenas com o uso do remédio.

Contraindicações do uso da tadalafila

O medicamento não é indicado para pessoas alérgicas ao princípio ativo ou a qualquer componente da fórmula.

Também exige atenção em casos de:

Uso de tabaco;

Ereções com duração superior a 4 horas;

Desidratação;

Doenças pulmonares;

Alterações no formato do pênis;

Diabetes;

Colesterol alto;

Hipertensão ou hipotensão;

Problemas cardíacos (arritmia, infarto etc.);

AVC (Acidente Vascular Cerebral);

Doenças hematológicas (anemia falciforme, mieloma, leucemia);

Doenças oculares, hepáticas ou renais;

Gravidez e amamentação (em casos de hipertensão pulmonar em mulheres);

Intolerância à lactose.

