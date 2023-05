Superfungo: Governo confirma dois casos de 'Candida Auris' em pacientes

O Governo de Pernambuco confirmou, na última sexta-feira (19), a notificação de dois casos de Candida Auris. Trata-se de um fungo considerado emergente, qua causa infecções invasivas graves, associadas a altas taxas de mortalidade. São dois homens, um de 48 e outro de 77 anos. Ambos seguem internados nos hospitais Miguel Arraes, em Paulista, região Metropolitana de Recife.

De acordo com a Secretaria de Saúde de Pernambuco (PE), os dois homens não deram entrada nos hospitais por causa do superfungo. Os pacientes foram internados devido a condições clínicas não relacionadas à Candida auris e que já iniciaram, em colaboração com os hospitais, os protocolos para controlar e impedir a propagação do fungo. Nos setores onde os pacientes estão internados, foram intensificadas imediatamente as ações de limpeza e desinfecção dos ambientes.

Candida auris é de difícil diagnóstico e recebeu o nome de superfungo por ser resistente a praticamente todos os medicamentos. Sem um protocolo específico, ele pode ser confundido com vários outros tipos comuns. O fungo pode causar doenças em pessoas que possuem a imunidade mais comprometida e estão internadas no hospital por muito tempo.

Para identificar possíveis novos casos, estão sendo realizadas buscas e investigações diagnósticas em todas as pessoas que tiveram contato com os pacientes nos espaços de internação. Investigações em andamento também estão sendo realizadas para determinar se os casos têm origem nas unidades hospitalares onde os pacientes estão internados ou se a colonização ocorreu em ambientes externos aos hospitais. Até o momento, não foram identificados novos casos de Candida auris com base nos resultados disponíveis.

Balanço

Em setembro do ano passado, Pernambuco registrou 43 casos confirmados de Candida auris. Os pacientes, com idades entre 19 e 82 anos, foram diagnosticados com colonização pelo superfungo.