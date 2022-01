Confira o que é Candida auris, seus sintomas e como se prevenir do 'superfungo'

Após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) receber uma confirmação do segundo caso de Candida auris, o novo 'superfungo' que vem gerando preocupação nas autoridades de saúde por ser multirresistente, confira o que é Candida auris, seus sintomas e como prevenir.

VEJA MAIS

Como surgiu o 'superfungo'?

A Candida auris foi isolada em 2009 a partir de uma amostra de secreção no ouvido de um paciente Japonês. Por ser uma infecção de tratamento e controle difícil, a notificação desse fungo se tornou obrigatória em 2016.

Tem casos no Brasil?

Sim. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) já recebeu a confirmação de dois pacientes infectados com o superfungo, um homem de 38 anos e uma mulher de 70 anos foram isolados no início do mês. Um terceiro caso está sendo analisado.

Quais são os sintomas?

Primeiramente, o fungo é identificado no ouvido, no entanto, também pode estar relacionado a infecções urinárias e no sistema respiratório, podendo ser confundido com outros microrganismos. Os sintomas mais comuns são:

Febre alta; Tontura; Fadiga; Aumento da frequência cardíaca; Vômitos.

(Reprodução / Getty Images)

Como é feito o diagnóstico?

O diagnóstico é difícil, já que os métodos de identificação são pouco eficazes para a identificação do superfungo. É importante realizar exames específicos como o MALDI-TOF para confirmar a espécie, além de realizar testes diferenciais para descartar outras leveduras. Outro fato importante é coletar materiais de sangue, secreção de ferida, secreções respiratórias, um antifungigrama e urina.

Quem tem mais risco de ser infectado pela Candida Auris?

Pessoas internadas: aqueles internados por longos períodos em hospitais têm mais chance de ser infectado. Uso de antibióticos: uso prolongado ou indiscriminado de antibióticos também pode favorecer a contaminação. Cirurgia: pessoas que foram submetidas a alguma cirurgia ou possuem doenças crônicas como diabetes, têm mais tendência de ser infectado, já que o sistema imunológico está debilitado.

VEJA MAIS

Qual é o tratamento para a Candida auris?

O tratamento é definido pelo médico de acordo com a gravidade da situação e como o sistema imunológico do paciente está, podendo ser indicado o uso de antifúngicos da classe Equinocandinas e combinações de vários antifúngicos em doses altas.

Como posso me prevenir?

Lavar bem as mãos, desinfetar o ambiente hospitalar e os dispositivos médicos.