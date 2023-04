Simeticona: para que serve, como tomar e quais os benefícios e riscos

A Simeticona é um medicamento indicado para pacientes com excesso de gases no trato gastrointestinal. Este remédio é capaz de romper as bolhas que retêm esta flatulência, facilitando a sua eliminação e aliviando o desconforto, a dor e a pressão que acometem o indivíduo.

Para que serve a Simeticona? (Benefícios)

De acordo com a farmacêutica e professora Kamila Leal, além da retirada de gases, a simeticona também auxilia no tratamento de doenças gástricas como refluxo ou gastrite e no preparo para exames desta região do corpo.

"É muito utilizada antes de procedimentos como endoscopia e colonoscopia, entre outros, que envolvem a parte gastrointestinal. É indicado o uso de Simeticona para o tratamento de enfermidades gástricas, com ênfase para dores e incômodos relacionados com o excesso de gases", explicou.

Kamila Leal, farmacêutica e professora (Arquivo Pessoal)

Como tomar Simeticona?

Simeticona gotas 75mg/mL - indicada para bebês, crianças e adultos

Crianças com menos de 2 anos: 3 a 5 gotas por via oral, até 3 vezes por dia, conforme orientação do médico;

3 a 5 gotas por via oral, até 3 vezes por dia, conforme orientação do médico; Crianças de 2 a 12 anos: 5 a 10 gotas por via oral, até 3 vezes por dia, conforme orientação do médico;

5 a 10 gotas por via oral, até 3 vezes por dia, conforme orientação do médico; Adultos e crianças maiores de 12 anos: 13 gotas por via oral, até 3 vezes por dia.

Simeticona comprimido 40 mg - para adultos

1 comprimido a cada 8 horas - Três vezes ao dia, após a refeição.

Simeticona em cápsulas 125 mg - para adultos

1 cápsula a cada 6 horas - Quatro vezes ao dia, após a refeição.

O que tem na Simeticona?

Cada comprimido contém:

Simeticona;

Veículo q.s.p.: 1 mL;

(ciclamato de sódio, metilparabeno, celulose microcristalina, carmelose sódica, propilenoglicol, propilparabeno, sacarina sódica di-hidratada, aroma de cereja, vermelho de ponceau água purificada).

Quais os riscos da Simeticona?

A simeticona pode apresentar riscos para pacientes que apresentem perfuração ou obstrução no intestino. Além disso, não deve ser usada por pessoas alérgicas ao medicamento ou a outros componentes da fórmula, podendo desencadear um processo alérgico.

A solução em gotas de simeticona pode conter fenilalanina e não deve ser usada por pessoas com fenilcetonúria, condição em que o paciente sofre com o acúmulo de fenilalanina no corpo.

Qual o efeito colateral da Simeticona?

Urticária;

Inchaço;

Vermelidão na pele.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)