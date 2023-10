Sildenafila: para que serve, como tomar e quais os benefícios e riscos

O Citrato de Sildenafila, conhecido popularmente como Viagra, é um medicamento indicado para tratar a disfunção erétil. O fármaco atua no relaxamento dos músculos dos vasos sanguíneos e aumenta o fluxo de sangue para áreas específicas do corpo, como o pênis e os pulmões.

Segundo o urologista Breno Andrade, o medicamento relaxa a musculatura lisa dos corpos cavernosos do pênis. Ao ser administrada, dilata as artérias que levam o sangue até estas estruturas compostas por dois cilindros. Após 30 a 120 minutos da ingestão do remédio o paciente já apresenta melhora do problema.

Médico Breno Andrade (Foto/Divulgação)

"A Sildenafila facilita a entrada de sangue no órgão e consequentemente, favorece a ereção. Lembrando que para ter o efeito desejado necessita ter estímulo sexual", explica.

Para que serve a Sildenafila? (Benefícios)

O medicamento é usado no tratamento de disfunção erétil, ou seja, a capacidade de obter ou manter ereção durante as relações sexuais. Além disso, também pode ser recomendado para tratar hipertensão pulmonar.

Como tomar Sildenafila?

A forma de administração encontrada nas farmácias é em comprimidos revestidos com 50 mg para uso oral. Normalmente, a dose recomendada é de 1 comprimido ao dia e este deve ser ingerido em média 1h antes das relações sexuais. A frequência do consumo do medicamento só deve ser ajustada seguindo orientação médica.

O que tem na Sildenafila?

Cada comprimido de Sildenafila contém 50mg de sildenafila base e os seguintes excipientes (que podem variar conforme o fabricante): celulose microcristalina, fosfato de cálcio dibásico (anidro), croscarmelose sódica, estearato de magnésio, opadry® Azul (hipromelose, lactose, triacetina, índigo carmim alumínio laca e dióxido de titânio) e Opadry® Transparente (hipromelose e triacetina).

Quais os riscos da Sildenafila?

"É contraindicado a coadministração com vasodilatadores como nitratos. Em relação a outros medicamentos que agem direta ou indiretamente na pressão arterial, o urologista precisa avaliar caso a caso para direcionar e orientar melhor os pacientes devido risco de hipotensão e efeitos indesejáveis", orienta o médico.

Qual o efeito colateral da Sildenafila?

Cefaleia;

Dores no peito;

Náuseas;

Taquicardia;

Hipotensão;

Aumento da produção de suor;

Zumbido no ouvido ou perda súbita da audição.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo sob supervisão da editora de OLiberal.com,Rayanne Bulhões)