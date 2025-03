Cerca de 20% da população brasileira utiliza próteses dentárias, aponta IBGE

O sorriso é um dos primeiros detalhes que as pessoas costumam reparar ao conhecer alguém, mas com o passar dos anos, os dentes vão se desgastando naturalmente, fazendo com que seja inevitável o fato de que diversas pessoas tenham que começar a utilizar próteses dentárias. Com base nesse cenário, uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde e pelo IBGE destacou que 41,5% das pessoas que estão acima dos 60 anos no país já perderam a dentição completa.

Além de embelezar o rosto e auxiliar na mastigação, os dentes também possuem a função de proteger a gengiva e o tecido periodontal, tornando-se assim, essencial para a saúde do corpo humano. Nesse sentido, até a digestão é prejudicada, pois a comida chega em pedaços grandes ao estômago e pode comprometer a absorção adequada dos nutrientes, dificultando a regularização do processo de digestão.

“Na falta dos dentes, a gengiva se expõe, ficando vulnerável durante a mastigação de alimentos duros ou mesmo na escovação. A perda óssea também é uma situação preocupante que pode ocorrer, porque a estrutura fica sem suporte, causando desgaste dos ossos na região da boca. Por tudo isso, as próteses dentárias são tão importantes para milhões de brasileiros”, explica o cirurgião-dentista Breno William Atanásio.

Segundo o estudo “Percepções Latino-americanas Sobre Perda de Dentes e Autoconfiança”, produzido pela Edelman Insights que entrevistou 600 latino-americanos, a perda da dentição é o segundo fator que mais afeta a qualidade de vida da população entre 45 e 70 anos. Hoje, as pessoas que fazem o uso das dentaduras no país estão contabilizadas em cerca de 39 milhões, o que equivale a 20% da população brasileira, segundo os dados divulgados pelo IBGE.

Ainda conforme o cirurgião-dentista, as próteses dentárias também desempenham um papel muito importante na saúde mental dos brasileiros. “O impacto que a perda de dentes causa na vida das pessoas causa graves sequelas físicas, emocionais e psicológicas. Se de um lado, a prótese possibilita o retorno da mastigação, o que é fundamental para a digestão dos alimentos, de outro, ela promove a melhora da autoestima e traz de volta o convívio social”, conclui Breno William.