Saiba o que é celulite bacteriana: doença que matou dublador de Chapolin

Conhecido por dublar personagens das séries “Chapolin”, “Emily in Paris” e “Game of Thrones”, Flávio Back morreu aos 52 anos no último domingo (24), no Hospital Casa de Portugal, localizado no Rio de Janeiro. Ele estava internado com celulite bacteriana, uma condição que se desencadeou a partir de complicações da diabetes que já o havia deixado sem visão em 2023.

“Como diabético sem-vergonha, eu achava que resolveria só tomando remédio, mas precisei prestar atenção na alimentação. Minha falta de cuidado com a saúde, me trouxe problemas sérios”, revelou o dublador em fevereiro de 2025.

O que é celulite bacteriana?

A celulite bacteriana ou celulite infecciosa é diferente da celulite normal, pois enquanto esta é uma condição estética de depósito de gorduras, a bacteriana é uma inflamação na pele causada por bactérias que podem se espalhar rapidamente por todo o organismo. Em entrevista ao portal Drauzio Varella, a médica dermatologista Maria Fernanda Spada explicou que a doença acomete pessoas acima de 45 anos.

“Existem duas bactérias principais que causam essas infecções, que são a Staphylococcus aureus e a Streptococcus beta hemolítico, principalmente do Grupo A. Mas, existem vários fatores de riscos que fazem com que o paciente desenvolva essa condição, como traumas na pele que rompem as barreiras de proteção – machucados, picadas e úlceras”, explicou Maria Fernanda.

Quais são os sintomas?

De acordo com informações do portal Drauzio Varella, os sintomas da celulite bacteriana incluem:

Vermelhidão;

Dor no local inflamado;

Inchaço (edema);

Calor no local da lesão;

Mal-estar;

Febre alta.

Quais são os tratamentos para a doença?

Em geral, os tratamentos podem variar entre os pacientes, mas na maioria das vezes, há a necessidade de prescrição de antibiótico oral para os casos leves e a mesma medicação de modo injetável para os casos mais graves. “Se o quadro evolui sem tratamento, o paciente pode apresentar um abscesso ou até uma sepse, o qual é uma infecção generalizada bem grave”, concluiu a dermatologista Maria Fernanda.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web em Oliberal.com)