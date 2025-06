Quetiapina: conheça os riscos do remédio usado para dopar bebê de 11 meses em Belém

Um caso de uma babá que dopava um bebê de 11 meses com remédio psiquiátrico em Belém vem gerando revolta pela crueldade que poderia ter causado óbito da criança. Durante as investigações, a Polícia Civil encontrou cartelas do medicamento Quetiapina em meio aos pertences da funcionária.

Mas você sabe o que é a Quetiapina, para que serve e quais os riscos que esse medicamento pode causar se utilizado de maneira incorreta? Apesar de sua eficácia clínica, é fundamental conhecer seus efeitos colaterais e riscos do uso prolongado.

O que é a Quetiapina?

A quetiapina é um medicamento antipsicótico amplamente utilizado no tratamento de transtornos mentais como esquizofrenia, transtorno bipolar e, em alguns casos, depressão. Pertencente à classe dos antagonistas da dopamina e serotonina, seu nome comercial mais conhecido é Seroquel, mas também pode ser encontrado em versões genéricas.

O medicamento age equilibrando os níveis de neurotransmissores no cérebro, como dopamina e serotonina, que influenciam o humor, o comportamento e a percepção da realidade, e não pode ser usado sem recomendação médica.

Para que serve a quetiapina?

A quetiapina é prescrita para tratar diversas condições psiquiátricas, incluindo:

Esquizofrenia (em adultos e adolescentes a partir dos 13 anos)

Transtorno bipolar, incluindo episódios de mania e depressão

Depressão maior resistente a tratamento, como adjuvante

Insônia grave (uso off-label, com cautela)

Como a quetiapina funciona e quais efeitos colateriais?

A quetiapina atua bloqueando receptores cerebrais de dopamina (D2) e serotonina (5-HT2A), ajudando a regular os pensamentos e o humor. Isso reduz sintomas como delírios, alucinações, agitação e oscilações de humor intensas. Como todo medicamento psicotrópico, a quetiapina pode causar efeitos colaterais, sendo os mais comuns:

Sonolência intensa e sedação

Aumento de peso

Boca seca

Tontura e queda de pressão ao levantar (hipotensão postural)

Constipação

Aumento do apetite

Efeitos mais graves e raros:

Diabetes tipo 2 ou elevação da glicose

Aumento de colesterol e triglicerídeos

Síndrome neuroléptica maligna (rara, mas potencialmente fatal)

Movimentos involuntários (discinesia tardia)

Problemas cardíacos, como prolongamento do intervalo QT

Quais são os perigos do uso da quetiapina?

O uso inadequado ou prolongado da quetiapina pode trazer riscos importantes, como:

Dependência psicológica em casos de uso recreativo (especialmente para insônia ou ansiedade)

em casos de uso recreativo (especialmente para insônia ou ansiedade) Sedação excessiva, afetando produtividade e reflexos

Retirada abrupta, que pode causar insônia, irritabilidade e recaída dos sintomas

Seus efeitos colaterais e riscos potenciais exigem cautela, especialmente em usos prolongados ou fora das indicações aprovadas por profissionais de saúde.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)