Saúde

Saúde

Queijos sem lactose: 11 tipos para quem tem intolerância

Nutricionista revela que o segredo está na fermentação e maturação dos alimentos, liberando o consumo sem preocupação para intolerantes

Jennifer Feitosa
fonte

Queijos mais fermentados e maturados por um longo tempo contêm menos lactose, explica o especialista (pch.vector / Freepik)

Pessoas com intolerância à lactose podem saborear queijos sem preocupação. O nutricionista Matheus Maestralle revela uma lista de 11 tipos que, apesar de não terem o selo "zero lactose", possuem quantidades mínimas do açúcar do leite.

De acordo com Maestralle, à coluna de Claudia Meireles, no Metrópoles, o segredo está no modo de fabricação. Queijos mais fermentados e maturados por um longo tempo contêm quantidades quase nulas de açúcar do leite, tornando-os seguros para consumo.

O nutricionista explica que, durante a produção, grande parte do soro do leite, onde a lactose está concentrada, é descartada. Na fermentação, bactérias consomem o açúcar restante para produzir ácido lático. Assim, quanto maior o tempo de maturação, maior a aceitabilidade para quem tem intolerância.

11 queijos com baixa lactose para intolerantes

Matheus Maestralle lista os seguintes tipos de queijo com lactose quase nula ou baixíssima, resultado do processo de fermentação prolongado:

  • Parmesão;
  • Grana padano;
  • Pecorino;
  • Gouda maturado;
  • Emmental;
  • Guyède;
  • Camembert;
  • Queijo prato;
  • Queijo suíço;
  • Brie;
  • Cheddar tradicional.

Maestralle reforça que queijos como parmesão e pecorino, maturados por semanas ou anos, têm lactose quase inexistente. Em contraste, queijos frescos como ricota, cottage e mussarela fresca mantêm níveis mais altos do açúcar natural do leite, pois não passam por um processo de maturação prolongado.

É seguro consumir esses queijos?

Embora a quantidade de açúcar do leite seja baixa nos queijos curados, a reação pode variar para cada organismo. O profissional explica que, para intolerantes leves ou moderados, a probabilidade de sintomas é geralmente baixa.

Em casos de hipersensibilidade, o ideal é iniciar com pequenas quantidades e sempre procurar orientação profissional, aconselha Maestralle.

O nutricionista esclarece que escolher queijos sem lactose não significa optar por uma versão mais saudável. Não há diferença relevante em termos de proteína, cálcio e gordura entre os queijos tradicionais e os rotulados como "zero lactose". A vantagem principal é a tolerabilidade digestiva, e não o valor nutricional, conclui Matheus Maestralle.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

