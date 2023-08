Em Belém, quatro salas de vacinação são suspensas após 'apagão' nacional

Unidades de Saúde (UBS) de Belém acabaram sendo afetadas pelo apagão nacional, ocorrido na última terça-feira (15/08), que deixou vários estados do país sem energia elétrica e rede de internet. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma), ao menos quatro salas de vacinação estão paradas na capital paraense e os imunizantes foram encaminhados para armazenamento na Central de Vacinas, em Belém. No entanto, os pontos de vacinação retomarão o funcionamento no sábado (19), Dia D de Vacinação no Pará.

Conforme a Sesma, a suspensão dos serviços de energia elétrica, provocada pelo apagão, não afetou a Central de Vacinas, localizada na Travessa Timbó, que continuou funcionando normalmente com o sistema gerador de energia. As doses de vacina foram encaminhadas para o local como medida de prevenção.

Quais salas de vacinação foram afetadas?

No dia do imprevisto, outras unidades municipais de saúde encaminharam seus imunizantes para armazenamento na Central de Vacinas. Foram elas: UMS da Cabanagem, UMS do Mangueirão, UMS da Marambaia, UMS da Sacramenta e UMS do Castanheira. Segundo a Sesma, a sala de vacinação da Sacramenta já está funcionando normalmente. As demais unidades estarão abertas novamente no próximo sábado.

O órgão também salienta que possui equipamentos de geração de energia com bateria de autonomia de 12 horas, e que abastece os hospitais municipais.

Quando voltará a vacinação nos locais?

Conforme a Sesma, os pontos de vacinação que foram afetados pelo apagão retomarão o funcionamento no sábado, 19, dia D da Multivacinação no Pará. A ação tem o objetivo de ampliar a cobertura vacinal no Estado.

A Campanha Nacional de Multivacinação tem como público-alvo crianças e adolescentes menores de 15 anos que estejam com vacinas em atraso, para conseguir ampliar a cobertura vacinal no Pará. Todos os municípios se mobilizaram para abrir as salas de vacinas no Dia D. Assim, o número de postos de vacinação e o efetivo de profissionais envolvidos será ampliado.

Quando e onde vacinar no Dia D?

No sábado - de 8h às 12h, no mercado do Ver-o-Peso, em Belém, e em todas as Usinas de Paz do Pará.

No domingo (20), ainda será disponibilizado um posto de vacinação na Praça da República, na capital paraense, de 8h às 12h.