Multivacinação: Ver-o-Peso, Usinas da Paz e Praça da República são pontos de imunização em Dia D

Ver-o-Peso, Praça da República e Usinas da Paz foram escolhidos como pontos de imunização no Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação, que ocorrerá no próximo sábado (19), das 8h às 12h. Conforme a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), a ação tem o objetivo de ampliar a cobertura de diversas vacinas na população do estado.

A Campanha Nacional de Multivacinação tem como público-alvo crianças e adolescentes menores de 15 anos que estejam com vacinas em atraso, para conseguir ampliar a cobertura vacinal no Pará. Todos os municípios se mobilizaram para abrir as salas de vacinas no Dia D. Assim, o número de postos de vacinação e o efetivo de profissionais envolvidos será ampliado.

De acordo com o secretário de Saúde, Romulo Rodovalho, o Estado oferece apoio na campanha. “As campanhas de vacinação são de responsabilidade dos municípios, mas a Sespa sempre atua dando suporte e expandindo os números de postos de vacinação para que ninguém fique de fora”, declara.

Quando e onde vacinar no Dia D?

No sábado - de 8h às 12h, no mercado do Ver-o-Peso, em Belém, e em todas as Usinas de Paz do Pará.

No domingo (20), ainda será disponibilizado um posto de vacinação na Praça da República, na capital paraense, de 8h às 12h.

Quais vacinas estão disponíveis?

Os 144 municípios estão abastecidos com as vacinas: BCG; Hepatite A; Hepatite B; Pentavalente; Tetravalente; Tríplice Viral; Tetraviral; DTP; Poliomielite; Poliomielite Oral; Rotavírus Humano; Pneumocócica; Meningocócica C; Meningocócica ACWY; HPV; dT e Febre Amarela. Além das vacinas para crianças e adolescentes, a campanha disponibilizará para adultos os imunizantes contra Hepatite B, Influenza e dT.