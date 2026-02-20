Capa Jornal Amazônia
Qual é a doença degenerativa que matou ator de Grey's Anatomy? Saiba mais sobre

Eric Dane recebeu o diagnóstico da doença incurável em 2025

Gabrielle Borges
fonte

Eric Dane em Grey's Anatomy (Divulgação)

O ator Eric Dane, conhecido mundialmente por interpretar o médico Mark Sloan na série Grey’s Anatomy, faleceu nesta quinta-feira (19), após uma batalha de cerca de 10 meses contra a esclerose lateral amiotrófica (ELA), também conhecida como doença de Lou Gehrig.

A morte de Dane marca uma perda significativa para o mundo da televisão, onde o ator conquistou uma base de fãs leal com sua interpretação do carismático "McSteamy" no seriado médico. Saiba mais sobre a doença a seguir.

O que é a Esclerose Lateral Amiotrófica?

A ELA é uma doença degenerativa progressiva do sistema nervoso que afeta os neurônios motores, responsáveis por transmitir sinais do cérebro para os músculos voluntários. Isso leva a uma paralisia motora progressiva e irreversível, prejudicando funções essenciais como falar, se mover, engolir e até respirar.

A condição faz com que os músculos se enfraqueçam e se atrofiam ao longo do tempo, enquanto o cérebro continua funcionando normalmente. Não há cura para a doença, e a expectativa de vida após o diagnóstico é de, em média, três a cinco anos.

Doença é mais comum em homens

O diagnóstico é mais comum em homens, com uma proporção estimada de 1,5 casos diagnosticados entre eles para cada mulher. Embora as causas ainda sejam pouco compreendidas pela medicina, sabe-se que a doença é incurável e sua evolução é implacável, levando à paralisia progressiva e irreversível.

Estima-se que entre 5% e 10% dos casos da doença tenham um componente genético envolvido, com algum tipo de alteração hereditária que predispõe os pacientes à condição. No entanto, a maioria dos diagnósticos ocorre de forma esporádica e está frequentemente associada ao estilo de vida do paciente

Sintomas e tratamento da doença

A esclerose lateral amiotrófica (ELA) é uma doença degenerativa que não apenas causa incapacitação física progressiva, mas também pode afetar funções cognitivas, provocando dificuldades de memória e raciocínio.

Entre os principais sintomas estão:

  • Engasgos frequentes;
  • Gagueira (disfemia);
  • Cabeça caída;
  • Cãibras musculares;
  • Contrações involuntárias dos músculos;
  • Perda de peso;
  • Alterações na voz e rouquidão;
  • Problemas de dicção, incluindo fala lenta ou anormal.

Tratamento e Cuidados Multidisciplinares

Os tratamentos disponíveis têm como foco principal retardar a progressão da doença e aliviar os sintomas. O cuidado ao paciente é multidisciplinar, envolvendo fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva editor web do OLiberal.com)

