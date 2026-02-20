Qual é a doença degenerativa que matou ator de Grey's Anatomy? Saiba mais sobre
Eric Dane recebeu o diagnóstico da doença incurável em 2025
O ator Eric Dane, conhecido mundialmente por interpretar o médico Mark Sloan na série Grey’s Anatomy, faleceu nesta quinta-feira (19), após uma batalha de cerca de 10 meses contra a esclerose lateral amiotrófica (ELA), também conhecida como doença de Lou Gehrig.
A morte de Dane marca uma perda significativa para o mundo da televisão, onde o ator conquistou uma base de fãs leal com sua interpretação do carismático "McSteamy" no seriado médico. Saiba mais sobre a doença a seguir.
O que é a Esclerose Lateral Amiotrófica?
A ELA é uma doença degenerativa progressiva do sistema nervoso que afeta os neurônios motores, responsáveis por transmitir sinais do cérebro para os músculos voluntários. Isso leva a uma paralisia motora progressiva e irreversível, prejudicando funções essenciais como falar, se mover, engolir e até respirar.
A condição faz com que os músculos se enfraqueçam e se atrofiam ao longo do tempo, enquanto o cérebro continua funcionando normalmente. Não há cura para a doença, e a expectativa de vida após o diagnóstico é de, em média, três a cinco anos.
Doença é mais comum em homens
O diagnóstico é mais comum em homens, com uma proporção estimada de 1,5 casos diagnosticados entre eles para cada mulher. Embora as causas ainda sejam pouco compreendidas pela medicina, sabe-se que a doença é incurável e sua evolução é implacável, levando à paralisia progressiva e irreversível.
Estima-se que entre 5% e 10% dos casos da doença tenham um componente genético envolvido, com algum tipo de alteração hereditária que predispõe os pacientes à condição. No entanto, a maioria dos diagnósticos ocorre de forma esporádica e está frequentemente associada ao estilo de vida do paciente
Sintomas e tratamento da doença
A esclerose lateral amiotrófica (ELA) é uma doença degenerativa que não apenas causa incapacitação física progressiva, mas também pode afetar funções cognitivas, provocando dificuldades de memória e raciocínio.
Entre os principais sintomas estão:
- Engasgos frequentes;
- Gagueira (disfemia);
- Cabeça caída;
- Cãibras musculares;
- Contrações involuntárias dos músculos;
- Perda de peso;
- Alterações na voz e rouquidão;
- Problemas de dicção, incluindo fala lenta ou anormal.
Tratamento e Cuidados Multidisciplinares
Os tratamentos disponíveis têm como foco principal retardar a progressão da doença e aliviar os sintomas. O cuidado ao paciente é multidisciplinar, envolvendo fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva editor web do OLiberal.com)
