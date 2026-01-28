Capa Jornal Amazônia
Quais são os sintomas do vírus Nipah? OMS divulga dados e como se previnir

A infecção pelo Nipah pode variar desde casos sem sintomas até quadros graves de doenças respiratórias e encefalite

Gabrielle Borges
fonte

Vírus Nipah é considerado perigoso (Foto / Freepik)

Após a divulgação de que um novo vírus foi encontrado na Índia, a Organização Mundial da Saúde (OMS) avaliou nesta terça-feira (27) que o risco de propagação do vírus Nipah é considerado baixo. O patógeno, altamente letal, ainda não possui tratamento específico.

A infecção pelo Nipah pode variar desde casos sem sintomas até quadros graves de doenças respiratórias e encefalite, com uma taxa de mortalidade estimada entre 40% e 75%. Saiba mais sobre quais podem ser os sintomas do vírus.

Primeiros casos confirmados

Dois casos de infecção pelo vírus Nipah foram confirmados no estado de Bengala Ocidental, no leste da Índia. Um representante da OMS destacou que o país possui capacidade para controlar o surto, conforme já demonstrado em situações anteriores.

As infecções foram registradas em dois enfermeiros, um homem e uma mulher de 25 anos, que atuam em um hospital privado na cidade de Barasat, localizada a cerca de 20 quilômetros ao norte de Calcutá. Ambos começaram a apresentar sintomas na primeira semana de dezembro e entraram em quarentena no início de janeiro.

A identificação dos casos levou à colocação sob vigilância de cerca de 200 pessoas que tiveram contato com os enfermeiros infectados.

Como o vírus é transmitido?

O vírus Nipah é frequentemente encontrado em morcegos-frugívoros, espécies nativas de regiões tropicais da Ásia, África e Oceania. Diferentemente de outros morcegos, que se alimentam de insetos ou sangue e têm visão limitada, esses animais se nutrem de néctar e pólen, são maiores e utilizam a visão para se orientar.

Além dos morcegos, o vírus pode infectar porcos, gado e seres humanos. A transmissão ocorre por contato direto com animais ou pessoas infectadas, por meio de gotículas respiratórias ou superfícies contaminadas.

Quais são os sintomas do vírus Nipah?

Os primeiros sinais de infecção pelo vírus Nipah lembram os de uma gripe comum, incluindo febre, dor de cabeça intensa e náuseas. Alguns pacientes também apresentam dor de garganta, tosse, dificuldade respiratória e vômitos.

Com a progressão da doença, podem surgir desorientação, tontura e confusão mental, seguidos de convulsões. Em casos graves, o quadro pode evoluir para coma em 24 a 48 horas.

Qual é o tratamento para o vírus Nipah?

Não existe vacina preventiva nem medicamento específico para o vírus Nipah, tanto para humanos quanto para animais. Até o momento, os tratamentos disponíveis têm caráter apenas sintomático, visando aliviar os sinais da doença.

Pacientes infectados devem ser imediatamente isolados e acompanhados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), garantindo suporte às funções vitais. Segundo a OMS, embora o risco de disseminação internacional seja considerado muito baixo, medidas de precaução continuam sendo essenciais para evitar novos casos.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com).

