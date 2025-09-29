Capa Jornal Amazônia
Saúde

Saúde

Quais são os sintomas de intoxicação por metanol? Entenda o que sente quem toma bebida adulterada

Casos em São Paulo acendem o alerta para o álcool metílico: saiba o que é metanol, quais os primeiros sintomas e a importância do tratamento rápido para evitar sequelas graves

Riulen Ropan
fonte

Mesmo pequenas quantidades de metanol são suficientes para causar danos irreversíveis ao organismo. (Foto: Freepik)

Três pessoas morreram e outras oito foram internadas em diferentes cidades do estado de São Paulo após ingerirem bebidas alcoólicas adulteradas com metanol. O caso acendeu o alerta para os perigos dessa substância altamente tóxica, que pode causar cegueira, convulsões e até a morte.

Casos graves e perda de visão

Uma das vítimas contou à GloboNews que perdeu completamente a visão após consumir três caipirinhas em um bar da capital paulista. Horas depois, começou a sentir-se mal, apresentou convulsões e precisou ser internada na UTI. Segundo os médicos, a ingestão acidental de metanol provoca uma intoxicação grave e rápida, com sintomas que podem se confundir com os de uma embriaguez comum.

O que é o metanol

O metanol (CH₃OH), também conhecido como álcool metílico ou metanol, é uma substância altamente inflamável, incolor e tóxica, com cheiro semelhante ao do álcool etílico — o álcool comum usado em bebidas. Por essa semelhança, é difícil de ser identificado em misturas adulteradas.

Originalmente chamado de “álcool da madeira”, o metanol era produzido pela destilação de toras, mas hoje é fabricado industrialmente a partir do gás natural. Ele é amplamente utilizado na indústria química, em produtos como solventes, tintas, plásticos, formol, anticongelantes, limpa-vidros e removedores de tinta.

No Brasil, o metanol também é usado como matéria-prima na produção de biodiesel. No entanto, não deve ser utilizado nem comercializado para consumo humano, pois sua ingestão causa intoxicação severa.

Sintomas da intoxicação por metanol

Mesmo pequenas quantidades de metanol são suficientes para causar danos irreversíveis ao organismo. Os sintomas aparecem geralmente entre 30 minutos e 24 horas após o consumo.

Entre os principais sintomas da ingestão de metanol, estão:

  • Náusea e vômito;
  • Dor abdominal intensa;
  • Confusão mental e tontura;
  • Dificuldade para respirar;
  • Convulsões;
  • Alterações visuais, que podem evoluir para cegueira permanente;
  • Perda de consciência;
  • Coma e morte em casos graves.

Os médicos alertam que, nas primeiras horas, os sinais podem ser confundidos com os de uma ressaca forte ou embriaguez, o que retarda o atendimento. No entanto, buscar ajuda médica imediata é fundamental para evitar complicações fatais.

Por que o metanol é tão perigoso

O perigo do metanol está em sua toxicidade elevada. Quando ingerido, o corpo converte a substância em ácido fórmico, que afeta diretamente o sistema nervoso central, os rins e os nervos óticos — o que explica os casos de cegueira.

Além disso, o metanol é altamente inflamável, podendo causar incêndios e explosões se manipulado incorretamente.

Especialistas destacam que o uso indevido do metanol, como aditivo em bebidas ou combustíveis adulterados, multiplica os riscos. Além de enganar o consumidor, pode provocar falhas mecânicas e aumentar o risco de acidentes.

Tratamento para envenenamento por metanol

A intoxicação por metanol é uma emergência médica e requer atendimento hospitalar imediato. O tratamento pode incluir:

  • Administração de medicamentos específicos;
  • Diálise, para remover a substância do sangue;
  • Uso de etanol (álcool comum) como antídoto, que compete com o metanol e impede sua metabolização no organismo.

De acordo com o toxicologista Alastair Hay, da Universidade de Leeds, “O etanol atua como um inibidor competitivo, impedindo em grande parte a metabolização do metanol, mas retardando-a consideravelmente, permitindo que o corpo libere o metanol dos pulmões e um pouco por meio dos rins, e um pouco pelo suor”.

Por isso, quanto mais cedo o paciente receber atendimento, maiores são as chances de sobrevivência e recuperação sem sequelas.

Atenção ao consumo de bebidas alcoólicas

Autoridades de saúde reforçam a importância de comprar bebidas apenas de locais confiáveis, verificar selos de autenticidade e desconfiar de preços muito abaixo do normal. A adulteração com metanol é um crime e representa risco real à vida.

Consumir álcool contaminado pode parecer inofensivo à primeira vista, mas basta uma pequena dose de metanol para causar cegueira irreversível ou morte.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

