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Saúde

Psyllium: o que é e por que ficou conhecido como 'Mounjaro de pobre'?

Estudos científicos apontam que o psyllium pode ter efeitos positivos no organismo

Gabrielle Borges
fonte

Psyllium é usado para auxiliar no emagrecimento. (Reprodução/Freepik)

O interesse por soluções simples, baratas e de fácil acesso para emagrecimento tem ganhado força nas redes sociais. Nesse cenário, um suplemento natural passou a chamar atenção e a ser apelidado de forma informal de “Mounjaro de pobre”, em referência a medicamentos injetáveis usados no controle de peso. O produto em questão é o psyllium, uma fibra de origem vegetal que vem sendo associada ao aumento da saciedade e ao auxílio na perda de peso.

Apesar da popularização do termo, especialistas reforçam que o psyllium não é um medicamento e não atua da mesma forma que fármacos destinados ao tratamento da obesidade.

O que é o psyllium?

Trata-se de uma fibra natural em pó, obtida a partir da casca de sementes da planta Plantago ovata, amplamente utilizada como suplemento alimentar. O psyllium é uma fibra solúvel de origem indiana que, ao entrar em contato com a água, forma uma substância gelatinosa no sistema digestivo. 

Esse processo aumenta o volume do conteúdo intestinal e pode contribuir para a sensação de saciedade por mais tempo, especialmente quando consumido antes das refeições. Por esse motivo, o suplemento passou a ser associado popularmente ao controle do apetite e, consequentemente, à perda de peso, o que ajudou a impulsionar sua fama nas redes sociais.

O que a ciência diz sobre o psyllium?

Estudos científicos apontam que o psyllium pode ter efeitos positivos no organismo. Uma revisão publicada pela Wolters Kluwer Health, empresa especializada em pesquisas na área da saúde, analisou o impacto da fibra no peso corporal, no índice de massa corporal (IMC) e na circunferência da cintura de pessoas com sobrepeso ou obesidade.

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De acordo com a pesquisa, o psyllium é uma fibra predominantemente solúvel que, quando hidratada, forma um gel viscoso não digerível e não fermentável. Esse gel aumenta a viscosidade do conteúdo intestinal, retardando a digestão e a absorção de nutrientes. Na prática, esse processo pode prolongar a sensação de saciedade e ajudar no controle da ingestão alimentar.

Outros benefícios associados ao uso

Além da possível contribuição para o controle de peso, o psyllium também tem sido estudado por seus efeitos no controle glicêmico, especialmente em pessoas com diabetes tipo 2 e síndrome metabólica. Outro ponto observado em pesquisas é sua atuação na redução dos níveis de colesterol.

Apesar dos benefícios, profissionais de saúde reforçam que o uso do suplemento deve estar associado a uma alimentação equilibrada e acompanhamento adequado com especialista, já que não substitui tratamentos médicos nem mudanças de estilo de vida.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)

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