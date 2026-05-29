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Saúde

Teve reação ao Mounjaro? Saiba os riscos e quando procurar um hospital para tratar os sintomas

Alguns sintomas tendem a melhorar com o tempo e outros podem ser considerados mais graves

Victoria Rodrigues
fonte

Não é comum ter sintomas graves com o início do tratamento do Mounjaro. (Foto: Divulgação)

Nos últimos anos, houve um crescimento do uso de Mounjaro entre pacientes com Diabetes do tipo 2 e pessoas que fazem tratamento para perda de peso sob orientação médica no Brasil. Mas, ao mesmo tempo que teve um aumento no número de usuários do medicamento, houve ainda uma intensificação de efeitos colaterais e gastrointestinais em diversas pessoas que estão no início do tratamento com a Tizerpatida.

Dentro desse cenário, vale ressaltar que alguns sintomas sentidos com o Mounjaro são considerados comuns nos primeiros meses, como por exemplo: náuseas, sensação de estômago cheio, constipação, diarreia e redução do apetite. Essas reações se referem ao tempo que o medicamento leva para se acostumar ao organismo e, ao contrário do que muitos pensam, elas tendem a melhorar com o passar dos meses.

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Para quem é indicado o Mounjaro?

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o Mounjauro (Tizerpatida) é indicado para melhorar o controle glicêmico de adultos com diabetes mellitus tipo 2 em conjunto com dieta e exercícios. E mais recente, a nova indicação aprovada também refere-se ao controle crônico do peso, incluindo perda de peso e manutenção do peso, em conjunto à dieta de baixa caloria e atividade física.

Quais os efeitos mais comuns do Mounjaro?

Ao utilizar o Mounjaro, a maior parte dos sintomas considerados comuns relatados foram:

  • Náusea;
  • Vômitos leves;
  • Diarreia;
  • Constipação;
  • Dor abdominal leve;
  • Sensação de estômago "pesado";
  • Redução do apetite.

Quando devo procurar o hospital?

Os sintomas acima são vistos como "comuns" pela medicina, mas outros sinais podem indicar efeitos adversos mais sérios no corpo, que, se não forem tratados, podem evoluir para casos mais graves de saúde. Logo, a indicação certa é que os pacientes não suspendam o medicamento em casa, mas tentem procurar atendimento médico rapidamente em um hospital se sentirem alguns desses sintomas a seguir:

  • Dor abdominal intensa e persistente;
  • Vômitos ou diarreia intensos;
  • Falta de ar ou inchaço no rosto;
  • Dor forte no lado direito da barriga;
  • Tremores, suor frio e confusão.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

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