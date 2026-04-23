Mounjaro é autorizado pela Anvisa para tratar diabetes tipo 2 em adolescentes; saiba mais

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ampliou a indicação da tirzepatida no Brasil e passou a autorizar o uso do medicamento no tratamento do diabetes tipo 2 em crianças e adolescentes. Comercializado como Mounjaro, o remédio agora pode ser prescrito para pacientes entre 10 e 17 anos.

A medida acompanha o avanço do diabetes tipo 2 entre adolescentes e amplia as possibilidades de um tratamento mais eficaz e individualizado, sempre sob orientação e acompanhamento médico especializado.

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Até então, o fármaco era indicado apenas para adultos com a doença, embora também já viesse sendo utilizado em alguns casos voltados ao controle de peso. Com a nova decisão, médicos ganham uma alternativa terapêutica a mais no cuidado de pacientes mais jovens, principalmente quando mudanças no estilo de vida e tratamentos tradicionais não conseguem manter a glicemia sob controle.

Diabetes tipo 2 em adolescentes

A ampliação do uso também ocorre em meio ao avanço do diabetes entre adolescentes no país. Estimativas da Sociedade Brasileira de Diabetes apontam que cerca de 213 mil jovens convivem com a doença, enquanto mais de 1,4 milhão apresentam quadro de pré-diabetes, um sinal de alerta para o aumento do risco na população mais jovem.

Apesar da autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), especialistas destacam que o tratamento deve ser indicado com cautela e de forma individualizada. Por envolver pacientes em fase de crescimento, o acompanhamento médico é indispensável, com integração a outras estratégias, como alimentação equilibrada e prática regular de atividade física, consideradas pilares no controle do diabetes tipo 2.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)