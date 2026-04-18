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Saúde

Anvisa discute regras para canetas emagrecedoras; veja o que pode mudar

Proposta define novas exigências para manipulação e controle de medicamentos como semaglutida e tirzepatida

Hannah Franco
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Anvisa destaca que medicamento deve ser utilizado exclusivamente conforme as indicações aprovadas em bula e sob prescrição e acompanhamento médico (FOTO: STEFAMERPIK / FREEPIK)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) vai discutir, no próximo dia 29, uma proposta de instrução normativa que estabelece novos procedimentos para a manipulação de medicamentos da classe dos agonistas do receptor GLP-1, conhecidos como “canetas emagrecedoras”. A medida faz parte de um plano de ação anunciado pela agência no último dia 6, que reúne estratégias regulatórias e de fiscalização diante do crescimento do uso e da comercialização desses produtos no Brasil.

Veja o que muda com a proposta da Anvisa Segundo a Anvisa, a nova norma deve estabelecer regras mais rígidas para garantir a segurança no uso desses medicamentos.

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Entre os principais pontos previstos estão:

  • Controle na importação de insumos farmacêuticos ativos (IFAs);
  • Qualificação de fornecedores autorizados;
  • Exigência de testes de qualidade dos produtos manipulados;
  • Regras de armazenamento e transporte mais rigorosas;
  • Estudos de estabilidade dos medicamentos.

A proposta também busca ampliar o controle sobre substâncias como semaglutida, tirzepatida e liraglutida, utilizadas nesses tratamentos. Crescimento do mercado irregular preocupa A popularização das canetas emagrecedoras tem impulsionado o comércio irregular desses medicamentos, que atualmente só podem ser adquiridos com retenção de receita médica.

De acordo com a Anvisa, há preocupação com a venda de versões manipuladas sem autorização, o que pode representar riscos à saúde da população.

Medidas incluem fiscalização e grupos de trabalho

Além da proposta normativa, a agência criou dois grupos de trabalho para reforçar o controle sanitário. O primeiro reúne representantes de conselhos profissionais, como:

  • Conselho Federal de Farmácia (CFF);
  • Conselho Federal de Medicina (CFM);
  • Conselho Federal de Odontologia (CFO).

Já o segundo grupo será responsável por acompanhar a implementação das ações e propor melhorias nas medidas adotadas. Parceria busca uso seguro dos medicamentos A Anvisa também firmou parceria com os conselhos profissionais para promover o uso racional das canetas emagrecedoras. A iniciativa prevê troca de informações, alinhamento técnico e ações educativas para reduzir riscos sanitários.

Apreensões e combate ao mercado ilegal Nos últimos dias, a agência intensificou ações contra produtos irregulares. Na quarta-feira (15), foi determinada a apreensão dos medicamentos Gluconex e Tirzedral, que não possuem registro na Anvisa.

Segundo o órgão, esses produtos não têm garantia de qualidade ou segurança e não devem ser utilizados. Outro caso recente ocorreu na segunda-feira (13), quando a Polícia Civil do Rio de Janeiro interceptou, em Duque de Caxias, um ônibus com carga ilegal de anabolizantes e cerca de mil frascos de canetas emagrecedoras vindos do Paraguai.

A Anvisa reforça que a nova regulamentação busca ampliar o controle sobre o mercado e reduzir os riscos associados ao uso irregular desses medicamentos.

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