Programa oferece desconto em canetas emagrecedoras à base de semaglutida

A Eurofarma, em parceria com a Novo Nordisk, lança novos medicamentos à base de semaglutida no mercado brasileiro. Os produtos, Poviztra e Extensior, visam ampliar o acesso a tratamentos para obesidade e diabetes tipo 2, acompanhados de um programa de suporte para reduzir custos.

A iniciativa da farmacêutica busca mitigar o alto custo que historicamente limita o acesso à molécula. O programa de descontos visa incentivar a adesão dos pacientes ao tratamento contínuo.

Enquanto o Poviztra é indicado para o tratamento de obesidade e sobrepeso com comorbidades, o Extensior é voltado especificamente para o controle do diabetes tipo 2. Ambos utilizam a mesma molécula biológica injetável.

Para tornar a semaglutida mais acessível, a Eurofarma estruturou um programa focado no escalonamento de doses necessário ao tratamento. Em média, os medicamentos participantes chegam ao consumidor com valores 17% menores que os de referência.

Fase de introdução: preços fixos para as doses de 0,25 mg e 0,5 mg.

preços fixos para as doses de 0,25 mg e 0,5 mg. Fase de manutenção: descontos para a dose de 1 mg, condicionados à aquisição em até 80 dias após o início do tratamento.

Cenário competitivo e investimentos

A entrada de Poviztra e Extensior antecipa uma fase de maior concorrência no setor. A Anvisa analisa oito novos pedidos de registro para medicamentos com a mesma molécula, previstos para chegar ao mercado no próximo ano.

A Eurofarma reportou um investimento de R$ 712 milhões em inovação para 2025, buscando sustentar sua expansão e liderança em prescrições médicas no Brasil. A estratégia da companhia inclui ofertas adicionais.

Além dos medicamentos, a empresa oferecerá conteúdos educativos e descontos de até 50% em outros itens de seu portfólio para pacientes cadastrados no programa de suporte.

Atenção: O uso da semaglutida exige prescrição e acompanhamento médico regular para monitoramento de efeitos colaterais e eficácia terapêutica.