Pode tomar vacina em cima de braço com tatuagem? Esclareça suas dúvidas

As ações de vacinação contra diversas doenças estão a todo vapor em todo o país. No entanto, ainda há muitas dúvidas sobre o processo, especialmente entre pessoas com tatuagens, considerando vários relatos envolvendo enfermeiros se recusando a vacinar o braço tatuado. Mas afinal, pode tomar vacina em cima da tatuagem?

VEJA MAIS

Pode tomar vacina em cima da tatuagem?

Segundo especialistas em saúde e tatuadores, não há problema em tomar vacina em cima de uma tatuagem. A tatuagem em si não interfere na absorção da vacina ou no resultado da mesma, então não há contraindicação nesses casos.

Porém, é importante evitar locais com tatuagens muito fechadas, pois a tatuagem pode impedir a visibilidade de sinais de eventos adversos, como vermelhidão, inchaço ou dor. Caso a pessoa não consiga observar esses sinais, pode demorar para notificar o serviço de saúde e receber o tratamento adequado.

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) informa que a orientação do Ministério da Saúde é que se evite aplicar vacinas em partes do corpo que tenham cicatrizes e tatuagens. As cicatrizes podem agravar reações adversas, caso ocorram. "As tatuagens, além de esconderem cicatrizes, podem mascarar um evento adverso, dificultando a sua identificação para iniciar os cuidados desde o início", explica a secretaria. No entanto, na ausência de local livre de tatuagem, a vacinação poderá ser realizada.

Pode tomar vacina depois de fazer tatuagem?

De acordo com a Sesma, as pessoas podem tomar vacina antes ou depois de fazer tatuagem, desde que não seja no mesmo local anatômico. Esse cuidado é importante para evitar a contaminação do local, o que pode gerar maiores reações adversas.

Então, sim, pode tomar vacina depois de fazer uma tatuagem, mesmo que seja em um curto período. Não há nenhuma interferência na absorção da vacina ou no resultado esperado. Portanto, não é necessário aguardar.

Pode fazer tatuagem depois de tomar a vacina?

Sim, pode fazer tatuagem depois de tomar vacina, mas é recomendável evitar o local da injeção, pois pode estar dolorido. Se deseja tatuar o braço que recebeu a vacina, é melhor esperar alguns dias até que a dor diminua.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão da editora web deOLiberal.com, Vanessa Pinheiro)