Piroxicam: para que serve, como tomar e quais os benefícios e riscos

O Piroxicam é um fármaco anti-inflamatório não esteroide, normalmente indicado para alívio de dores (analgesia) e no pós-operatório. Seu uso deve ser indicado por especialista.

VEJA MAIS

Para que serve Piroxicam? (Benefícios)

Este medicamento atua como anti-inflamatório e analgésico, bloqueando inflamações e aliviando a dor, além de amenizar a febre.

Ele é indicado em casos de:

Artrite reumatoide;

Distúrbios músculo-esqueléticos;

Dor pós-operatória e pós-traumática;

Espondilite anquilosante;

Osteoartrite.

A médica Lídia Gonçalves explica a ação de anti-inflamatórios: “Pretende encurtar o período da inflamação, reduzindo a produção da ciclo-oxigênase e o que chamamos de mediadores inflamatórios (as prostaglandinas, substâncias que provocam maior fluxo sanguíneo no local e produzem substância irritantes).”

Assista ao vídeo de especialista sobre Piroxicam

Como utilizar o Piroxicam?

O Piroxicam pode ser encontrado como supositório, comprimido ou injetável.

Piroxicam Supositório: a dose é de acordo com a indicação médica com base no motivo do uso, não podendo o tratamento ser superior a 14 dias. É recomendado para pacientes com 18 anos ou mais.

a dose é de acordo com a indicação médica com base no motivo do uso, não podendo o tratamento ser superior a 14 dias. É recomendado para pacientes com 18 anos ou mais. Piroxicam Comprimido: a medicação deve ser administrada com auxílio de água ou dissolvida em 50 mililitros deste líquido para ingerir. A dosagem é conforme a prescrição médica e motivo de uso, com tratamento inferior a 14 dias.

a medicação deve ser administrada com auxílio de água ou dissolvida em 50 mililitros deste líquido para ingerir. A dosagem é conforme a prescrição médica e motivo de uso, com tratamento inferior a 14 dias. Piroxicam Injetável: o fármaco é aplicado na nádega, como injeção intramuscular. A dose é segundo indicação médica e, assim como nos demais formatos, o tratamento não pode exceder 14 dias.

Quais os riscos do Piroxicam?

O Piroxicam é uma medicação contraindicada em casos de:

Hipersensibilidade à medicação ou a outros anti-inflamatórios não esteroides;

Histórico de úlcera, sangramento ou perfuração gastrointestinal;

Insuficiência cardíaca grave;

Insuficiência renal e hepática grave;

Tratamento de dor no perioperatório de revascularização do miocárdio;

Úlcera péptica ativa.

“Quando o uso prolongado é necessário, o médico prescreverá medicamentos que protejam o estômago para minimizar os riscos”, afirma a médica Lídia Gonçalves.

A médica Lídia Gonçalves orienta o uso da medicação apenas sob prescrição de especialista (Arquivo pessoal)

A administração deste fármaco não é recomendada em menores de 12 anos. Pacientes com lesão no reto ou ânus, ou com histórico de sangramento, não pode utilizar a versão supositório.

Qual o efeito colateral do Piroxicam?

Os efeitos colaterais do Piroxicam variam conforme o formato administrado, seja supositório, comprimido ou injetável.

Efeitos colaterais do Piroxicam Supositório:

Desconforto abdominal;

Dor abdominal;

Constipação;

Diarreia;

Desconforto epigástrico;

Flatulência (gases);

Gastrite;

Sangramento gastrointestinal;

Indigesão;

Náuseas;

Pancreatite;

Perfuração gastrointestinal;

Estomatite;

Úlcera;

Vômitos.

Efeitos colaterais do Piroxicam Comprimido:

Anemia;

Eosinofilia;

Leucopenia;

Trombocitopenia;

Anafilaxia;

Anorexia;

Hiperglicemia;

Hipoglicemia;

Retenção de líquidos;

Depressão;

Alucinações;

Insônia;

Confusão mental;

Alterações de humor;

Meningite asséptica;

Tontura;

Cefaleia (dor de cabeça);

Parestesia;

Sonolência;

Vertigem;

Visão turva;

Irritações oculares;

Edema ocular;

Disfunção auditiva;

Tinido;

Palpitações;

Vasculite;

Hipertensão;

Broncoespasmo;

Dispneia;

Epistaxe;

Desconforto abdominal;

Dor abdominal;

Constipação;

Diarreia;

Desconforto epigástrico;

Flatulência (gases);

Gastrite;

Sangramento gastrointestinal;

Indigesão;

Náuseas;

Pancreatite;

Perfuração gastrointestinal;

Estomatite;

Úlcera;

Vômitos;

Hepatite;

Icterícia;

Redução da fertilidade feminina;

Alopecia;

Angioedema;

Dermatite esfoliativa;

Eritema multiforme;

Púrpura não trombocitopênica;

Onicólise;

Fotossensibilidade;

Prurido;

Síndrome nefrótica;

Glomerulonefrite;

Nefrite intersticial;

Insuficiência renal;

Edema;

Mal-estar.

Efeitos colaterais do Piroxicam Injetável:

Anemia;

Eosinofilia;

Leucopenia;

Trombocitopenia;

Anafilaxia;

Anorexia;

Hiperglicemia;

Hipoglicemia;

Retenção de líquidos;

Depressão;

Alucinações;

Insônia;

Confusão mental;

Alterações de humor;

Meningite asséptica;

Tontura;

Cefaleia (dor de cabeça);

Parestesia;

Sonolência;

Vertigem;

Visão turva;

Irritações oculares;

Edema ocular;

Disfunção auditiva;

Tinido;

Palpitações;

Vasculite;

Hipertensão;

Broncoespasmo;

Dispneia;

Epistaxe;

Desconforto abdominal;

Dor abdominal;

Constipação;

Diarreia;

Desconforto epigástrico;

Flatulência (gases);

Gastrite;

Sangramento gastrointestinal;

Indigesão;

Náuseas;

Pancreatite;

Perfuração gastrointestinal;

Estomatite;

Úlcera;

Vômitos;

Hepatite;

Icterícia;

Redução da fertilidade feminina;

Alopecia;

Angioedema;

Dermatite esfoliativa;

Eritema multiforme;

Púrpura não trombocitopênica;

Onicólise;

Fotossensibilidade;

Prurido;

Síndrome nefrótica;

Glomerulonefrite;

Nefrite intersticial;

Insuficiência renal;

Edema;

Mal-estar;

Dor e/ou incômodo no local da aplicação.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)