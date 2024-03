Pará registra 216 casos de Síndrome Respiratória Aguda causados por Covid-19

Nos dois primeiros meses deste ano, o Pará registrou 216 casos de Síndrome Respiratória Aguda causados por Covid-19, de acordo com dados da Secretaria de Saúde Pública (Sespa). O número é maior do que o de casos em razão da Influenza, que no mesmo período ficou em cinco. Em relação às mortes, foram 42 mortes por Covid-19 e uma morte por Influenza.

Devido às semelhanças nos sintomas, é comum que as pessoas tenham dificuldade para identificar se é Covid ou Influenza. Além disso, os pacientes que tomaram todas as doses da vacina podem apresentar sintomas mais leves, que se assemelham a resfriados ou sintomas alérgicos, o que dificulta a identificação e exige uma atenção redobrada dos profissionais durante o atendimento.

A Secretaria de Saúde Pública (Sespa) informou que a vacina de Covid-19 está inserida no calendário vacinal para crianças de 6 meses aos 4 anos; Vacina Bivalente, uma dose de 6 em 6 meses para idosos de 60 anos e +; Vacinados Bivalente, uma dose anual para portadores de comorbidades de 12 anos e +.

Ainda segundo a secretaria, as pessoas que não completaram o esquema primário - ou seja, que não tomaram três doses de vacina monovalente - poderão buscar a vacinação em qualquer sala de vacinação do estado.

Casos de SRAG (sem especificação de causa)

Casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave no Pará:

2023: 2.037 casos por SRAG

2022: 7.593 casos por SRAG

2021: 4.921 casos por SRAG



Casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave registrados em crianças no Pará:

2023: 999 casos por SRAG

2022: 1.909 casos por SRAG

2021: 2.235 casos por SRAG



Óbitos causados pela Síndrome Respiratória Aguda Grave no Pará:

2023: 159 óbitos por SRAG

2022: 1.250 óbitos por SRAG

2021: 1.164 óbitos por SRAG



Óbitos em crianças pela Síndrome Respiratória Aguda Grave no Pará:

2023: 20 óbitos por SRAG

2022: 66 óbitos por SRAG

2021: 78 óbitos por SRAG

FONTE: SESPA