Pacientes do SUS ganham dez novos leitos de UTI no Hospital Universitário João de Barros Barreto

O Hospital Universitário João de Barros Barreto (HUJBB/Ebserh) inaugurou nesta quinta-feira (24/10) o espaço da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulto com 10 novos leitos para atender a demanda do Sistema Único de Saúde (SUS). Poderão ser encaminhados para a unidade hospitalar pacientes maiores de 12 anos. O espaço servirá também para as atividades de ensino da Universidade Federal do Pará (UFPA) de mais de 2 mil alunos por ano dos cursos de saúde.

Segundo o vice-presidente da Ebserh, Daniel Beltrammi, a Universidade Federal do Pará (UFPA), junto com a Rede da Empresa de Serviços Hospitalares (Ebserh), empresa pública que atualmente administra 40 hospitais universitários no país, estrutura um complexo hospitalar em Belém com a tarefa de atender todo o Estado do Pará nos serviços de alta complexidade.

No total, dez leitos da nova ala de UTI Adulto do Hospital João de Barros Barreto da UFPA foram inaugurados. (Divulgação / ASCOM UFPA)

"E quando a gente fala de alta complexidade, ter os cuidados em terapia intensiva são absolutamente fundamentais para uma cirurgia ter sucesso, para um exame de maior complexidade ter sucesso, para uma pessoa que está gravemente doente, ter os cuidados que ela precisa, a gente precisa ter adequada infraestrutura de terapia intensiva. Mas perceba, o hospital tem um funcionamento complexo e ele depende de uma série de outras questões", explica Beltrammi.

Além disso, o Complexo Hospitalar da UFPA também contará com outra melhoria, um novo espaço para o almoxarifado do Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza, que traz um espaço de maior qualidade para os materiais armazenados. A reforma foi necessária justamente para adequar o hospital à nova demanda da UTI.

O vice-presidente da EBSERH, Daniel Beltrammi, informou que as novas UTIs do Hospital Barros Barreto estão prontas para atender o Estado do Pará. (Thiago Gomes / O Liberal)

"Conhecimento com centros cirúrgicos e comunidade de terapia intensiva demandam são completamente diferentes do funcionamento, por exemplo, de um ambiente onde não tem exclusivamente consultas. Então essas duas melhorias vão permitir ainda mais que o complexo hospitalar com o João de Barros Barreto, com Bettina Ferro possam responder às necessidades do Pará", destacou Beltrammi.

Além de Beltrammi, participaram da inauguração, o reitor da UFPA, Gilmar Pereira da Silva, e a superintendente do Complexo Hospitalar Universitário da UFPA, Regina Barroso.