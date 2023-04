Paciente com câncer terminal tem remissão total após método criado por brasileiro; entenda

Um paciente com câncer terminal teve remissão completa após ser submetido a tratamento desenvolvido por um cientista brasileiro. Scott Miller foi diagnosticado com câncer de próstata metastático em estágio IV, em julho de 2021, com expectativa de vida de quatro meses. Ele foi tratado por seis meses com a tecnologia BTT, um método que induz proteínas de choque térmico por meio do aumento controlado da temperatura cerebral.

Marc Abreu, brasileiro especialista em termodinâmica cerebral, desenvolveu a tecnologia na Universidade de Yale e apresentou o relato de caso no Congresso Anual da Society for Thermal Medicine. O paciente será acompanhado semestralmente durante três anos no Instituto Médico BTT, que utiliza a termodinâmica para prevenir e tratar doenças.

A tecnologia BTT também tem sido usada para tratar distúrbios neurológicos. O tratamento visa erradicar as células cancerígenas e neutralizar as moléculas de sinalização que contribuem para a recorrência do câncer. A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que homens com mais de 50 anos façam exames regulares de próstata.