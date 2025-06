Ozempic e Wegovy apresentam baixa de preço no Brasil

Os medicamentos Ozempic e Wegovy estão com preços reduzidos no Brasil, em decisão está valendo desde a última segunda-feira (02/06). A decisão da redução de valor, segundo a fabricante Novo Nordisk, permite ampliar o acesso ao tratamento do diabete tipo 2 e da obesidade. Entretanto, outro motivo está por trás disso. Saiba a seguir:

Qual a razão da redução de preços?

Além do fator acessibilidade do medicamento, a empresa também informa que o objetivo é reduzir o uso de alternativas não autorizadas, muitas vezes falsificadas e que têm sido associados ao aumento de casos de efeitos adversos graves. Mas também, a queda de preço acontece também em um momento de crise da farmacêutica perante o Mounjaro.

Valores atualizados do Ozempic e Wegovy

O remédio da concorrente e produzido pela fabricante Eli Lilly temcom o Ozempic e o Wegovy sobre a perda de peso. O Mounjaro, porém, ainda tem disponibilidade reduzida no Brasil. O remédio foi lançado aqui em 25 de maio.

As reduções de preço anunciadas pela farmacêutica são de aproximadamente R$ 100 em cada um dos produtos de lojas físicas e R$ 200 nas vendas on-line.

Com a atualização, a caixa de Wegovy 2,4 mg, produto mais potente e mais caro da farmacêutica, passa a ter valor de R$ 1.699 on-line e R$ 1.799 nas lojas físicas. A queda chega a mais de R$ 200 em relação ao antigo preço, de R$ 1.981.

A caixa de Wegovy 1,7 mg passou de R$ 1.643,00 para R$ 1.399 no e-commerce e R$ 1.499 no varejo físico.

A de Ozempic 1 mg saiu de R$ 1.110 para R$ 999 em plataformas digitais e R$ 1.099 nas farmácias. Para o de 0,5 mg, o valor sugerido on-line é de R$ 963 e o físico permanece em R$ 1.063.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)