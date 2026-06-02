Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Saúde chevron right

Saúde

'Ozempic Brasileiro': saiba qual o preço do 'Ozivy' e quando ele começa a ser vendido nas farmácias

A medicação é indicada aos pacientes adultos com diabetes tipo 2 e ao tratamento da obesidade

Victoria Rodrigues
fonte

O Ozivy será vendido por menos de R$ 500. (Foto: Divulgação)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou na última terça-feira (26) uma caneta brasileira à base de semaglutida, que é considerada a primeira concorrente nacional do famoso Ozempic e Wegovy. A medicação chamada "Ozivy", da farmacêutica EMS, é indicada para adultos com diabetes tipo 2, insuficientemente controlada, associada a dieta e exercícios, e tratamento da obesidade conforme orientação médica.

Qual o preço do Ozivy?

O Ozivy será comercializado nas farmácias com o preço a partir de R$ 452 por caneta, mas, segundo a EMS, após o período inicial do programa de adesão, o quarto mês de tratamento será disponibilizado por R$ 498. A medicação terá um valor mais acessível apenas aos pacientes cadastrados no Programa Vida + Leve, da EMS Saúde, em que o preço do produto poderá sair a R$ 287 mensais nos três primeiros meses.

Os valores do Ozivy marcam a democratização do acesso a medicamentos caros no mercado, visto que as outras canetas emagrecedoras, como Ozempic e Wegovy, costumam ter preços mais altos na indústria farmacêutica. Enquanto o Ozempic custa entre R$ 929 e R$ 1.308, o preço do Wegovy está entre R$ 1.162,64 e R$ 1.415,00, números que são considerados caros para parte das pessoas que fazem o tratamento.

VEJA MAIS

image 'Ozempic brasileiro' pode ser 60% mais barato; saiba quando chega às farmácias
Antes de ser enviado para as farmácias, o "Ozivy" passará pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED)

image 'Bafo de Ozempic': entenda por que canetas emagrecedoras podem causar mau hálito
Uso de medicamentos com semaglutida pode provocar mau hálito e boca seca; especialistas explicam as causas e orientam como evitar o problema

image Agonorexia: novo efeito colateral das canetas emagrecedoras preocupa; saiba o motivo
Especialistas alertam que a agonorexia é consequência do uso inadequado ou prolongado desses medicamentoS

Quando o medicamento começará a ser vendido nas farmácias?

O medicamento "Ozivy" começará a ser vendido no dia 15 de junho de 2026 com uma leva de mais de 500 mil canetas, que serão distribuídas para venda nas principais farmácias do Brasil. A fabricação da medicação ocorre na planta da companhia em Hortolândia, no interior de São Paulo, onde as embalagens foram produzidas com uma ou duas canetas, em uma tentativa de dar mais flexibilidade à jornada terapêutica. 

O Ozivy será distribuído pelo SUS?

Até o momento, ainda não há informações de que a medicação seja incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS), isso porque a Comissão Nacional de Incorporação e Tecnologias (Conitec) deu parecer desfavorável à distribuição do "Ozivy" em 2025. A decisão foi realizada por conta da previsão de um impacto orçamentário em mais de R$ 8 bilhões com a compra dos medicamentos e distribuição para diversos locais do Brasil.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ozempic

ozivy

preço

vendas

farmácias
Saúde
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda