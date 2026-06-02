'Ozempic Brasileiro': saiba qual o preço do 'Ozivy' e quando ele começa a ser vendido nas farmácias

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou na última terça-feira (26) uma caneta brasileira à base de semaglutida, que é considerada a primeira concorrente nacional do famoso Ozempic e Wegovy. A medicação chamada "Ozivy", da farmacêutica EMS, é indicada para adultos com diabetes tipo 2, insuficientemente controlada, associada a dieta e exercícios, e tratamento da obesidade conforme orientação médica.

Qual o preço do Ozivy?

O Ozivy será comercializado nas farmácias com o preço a partir de R$ 452 por caneta, mas, segundo a EMS, após o período inicial do programa de adesão, o quarto mês de tratamento será disponibilizado por R$ 498. A medicação terá um valor mais acessível apenas aos pacientes cadastrados no Programa Vida + Leve, da EMS Saúde, em que o preço do produto poderá sair a R$ 287 mensais nos três primeiros meses.

Os valores do Ozivy marcam a democratização do acesso a medicamentos caros no mercado, visto que as outras canetas emagrecedoras, como Ozempic e Wegovy, costumam ter preços mais altos na indústria farmacêutica. Enquanto o Ozempic custa entre R$ 929 e R$ 1.308, o preço do Wegovy está entre R$ 1.162,64 e R$ 1.415,00, números que são considerados caros para parte das pessoas que fazem o tratamento.

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Quando o medicamento começará a ser vendido nas farmácias?

O medicamento "Ozivy" começará a ser vendido no dia 15 de junho de 2026 com uma leva de mais de 500 mil canetas, que serão distribuídas para venda nas principais farmácias do Brasil. A fabricação da medicação ocorre na planta da companhia em Hortolândia, no interior de São Paulo, onde as embalagens foram produzidas com uma ou duas canetas, em uma tentativa de dar mais flexibilidade à jornada terapêutica.

O Ozivy será distribuído pelo SUS?

Até o momento, ainda não há informações de que a medicação seja incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS), isso porque a Comissão Nacional de Incorporação e Tecnologias (Conitec) deu parecer desfavorável à distribuição do "Ozivy" em 2025. A decisão foi realizada por conta da previsão de um impacto orçamentário em mais de R$ 8 bilhões com a compra dos medicamentos e distribuição para diversos locais do Brasil.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva em Oliberal.com)