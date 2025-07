Osteoporose: sintomas, riscos, diagnóstico e formas de prevenção da doença que enfraquece os ossos

A osteoporose é uma doença óssea crônica, progressiva e silenciosa, caracterizada pela perda de massa óssea e enfraquecimento dos ossos. Isso aumenta o risco de fraturas, que podem ocorrer mesmo em situações simples do cotidiano, como uma queda leve ou um esforço moderado. Embora afete principalmente mulheres acima dos 50 anos, também pode atingir homens e adultos mais jovens.

Por que é tão perigosa?

Segundo a Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo (ABRASSO), entre 10 e 15 milhões de brasileiros convivem com a osteoporose. O dado mais preocupante é que cerca de 80% dos casos não são diagnosticados.

As fraturas mais comuns ocorrem no quadril, coluna e punho, e muitas vezes trazem complicações graves. Estima-se que cerca de 200 mil brasileiros morram por ano devido a essas complicações

“É uma doença silenciosa. Muitas vezes só é descoberta após uma fratura. Isso mostra a importância da prevenção e do diagnóstico precoce”, alerta João Rufino, médico ortopedista e traumatologista.

Como é feito o diagnóstico?

O exame de densitometria óssea é o principal método de diagnóstico da osteoporose. Ele é recomendado para:

Mulheres a partir dos 65 anos;

Homens acima dos 70;

Pessoas com fatores de risco, como histórico familiar ou uso prolongado de certos medicamentos.

Como prevenir?

Apesar de grave, a osteoporose pode ser prevenida com mudanças no estilo de vida. “A boa notícia é que a osteoporose pode ser prevenida com hábitos saudáveis, como ingestão adequada de cálcio e vitamina D; prática regular de exercícios físicos de impacto leve e resistência; evitar tabagismo e consumo excessivo de álcool; avaliações médicas periódicas”, explica o ortopedista João Rufino.

Impacto futuro e custos

Com o envelhecimento da população brasileira, a previsão é de que o número de fraturas de quadril chegue a mais de 160 mil por ano até 2050, atualmente, esse número está em torno de 121 mil.

Além do impacto na saúde pública, a doença representa um grande custo financeiro. A ABRASSO estima que a osteoporose gere mais de R$ 1,2 bilhão ao ano em despesas. Desse valor, 61% referem-se à perda de produtividade, enquanto o restante inclui internações, cirurgias e reabilitação.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)