O que é lipedema e como identificar os sinais dessa doença pouco conhecida

Lipedema é uma condição crônica que afeta principalmente mulheres e se caracteriza pelo acúmulo anormal e doloroso de gordura nos braços e, principalmente, nas pernas. Diferente da obesidade, esse acúmulo de gordura é simétrico e não responde a dietas ou exercícios tradicionais. A doença costuma surgir ou se intensificar em momentos de alteração hormonal, como puberdade, gravidez ou menopausa.

Principais sintomas

Acúmulo de gordura desproporcional nos membros inferiores (coxas, pernas, glúteos) e, às vezes, nos braços;

Sensação de peso e dor nas áreas afetadas;

Sensibilidade ao toque e formação fácil de hematomas;

Inchaço que pode piorar ao longo do dia;

Pés e mãos normalmente não são afetados;

Evolução gradual, podendo causar dificuldade de locomoção e impacto emocional.

Diferença entre lipedema e obesidade

Muitas pacientes passam anos sem diagnóstico, sendo confundidas com casos de obesidade. Apesar de poder coexistir com sobrepeso, o lipedema não desaparece com emagrecimento. Muitas mulheres relatam que mesmo após perda significativa de peso, como em casos de cirurgia bariátrica, a gordura localizada nos membros permanece.

VEJA MAIS

O desconhecimento sobre a condição, inclusive entre profissionais da saúde, contribui para o diagnóstico tardio, que impacta diretamente na autoestima e no bem-estar das pacientes.

O que causa o lipedema?

Ainda não se sabe a causa exata do lipedema, mas fatores genéticos e hormonais estão diretamente relacionados. É comum o histórico familiar da doença, e sua manifestação costuma acontecer em períodos hormonais intensos. Quase exclusivamente feminino, o lipedema ainda é estudado para melhor compreensão de suas origens e gatilhos.

Como é feito o diagnóstico?

O diagnóstico é clínico e deve ser feito por um médico vascular, angiologista ou cirurgião plástico. Exames como ultrassom com doppler ou ressonância magnética podem ser usados para descartar outras condições, como linfedema ou insuficiência venosa, mas não são obrigatórios para confirmar o lipedema.

Tratamentos e controle da doença

Alimentação equilibrada e anti-inflamatória;

Exercícios físicos de baixo impacto, como hidroginástica, pilates e caminhada;

Drenagem linfática manual e uso de meias de compressão;

Cuidados com o sono e controle do estresse;

Em casos mais avançados, lipoaspiração específica (técnica tumescente) pode ser indicada para remoção da gordura sem danificar os vasos linfáticos.

Histórias reais ajudam a trazer visibilidade

Relatos de pacientes que receberam o diagnóstico após anos de sofrimento ajudam a dar visibilidade ao tema. É o caso da publicitária Luciane Vieira, que contou à Universa, do UOL, que mesmo após a bariátrica continuava com dor nas pernas e dificuldade de aceitação. Ao receber o diagnóstico, sentiu alívio e pôde buscar o tratamento adequado. Casos como o dela mostram a importância da informação e da capacitação dos profissionais de saúde.