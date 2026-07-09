O que fazer ao perder a carteira de vacinação? Veja quando é preciso repetir as doses

A carteira de vacinação é o documento que reúne o histórico de todas as vacinas aplicadas ao longo da vida. A cada nova dose, seja em unidades da rede pública ou em clínicas particulares, as informações devem ser registradas, incluindo a data da aplicação, o número do lote do imunizante e a identificação do profissional responsável pela vacinação.

Esse registro é fundamental para que médicos e profissionais de saúde acompanhem o esquema vacinal de cada pessoa, verificando quais imunizantes já foram administrados e quais doses ainda precisam ser aplicadas, principalmente nos casos de vacinas que exigem mais de uma aplicação. Mas você sabe o que fazer em caso de perda do documento? Veja a seguir.

Perdeu a carteira de vacinação? Veja quais são os primeiros passos

Ao perder a carteira de vacinação, a primeira orientação é procurar a unidade de saúde onde as vacinas costumam ser aplicadas. O objetivo é verificar se o histórico de imunização está disponível para emissão de uma nova caderneta ou de um comprovante com os registros já realizados.

No entanto, nem sempre é possível recuperar essas informações. Isso porque a digitalização dos dados no sistema público de saúde ocorreu de forma gradual e ainda não está totalmente integrada em todas as regiões do país, o que pode dificultar o acesso a registros mais antigos. Já nas clínicas particulares, onde os prontuários eletrônicos foram adotados há mais tempo, a recuperação do histórico costuma ser mais simples.

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É preciso tomar todas as vacinas novamente?

Caso o histórico vacinal não seja localizado, o profissional de saúde avalia a idade e a situação do paciente para definir um novo esquema de imunização. Nesses casos, são aplicadas apenas as vacinas indicadas para a faixa etária atual, sem a necessidade de repetir imunizantes destinados exclusivamente à infância em pessoas adultas.

A mesma orientação vale para quem mudou de município e não possui a carteira de vacinação. Antes de iniciar um novo calendário vacinal, a equipe de saúde verifica se há registros disponíveis em sistemas de outras cidades.

Meu SUS Digital facilita acesso ao histórico de vacinação

Além da carteira física, os brasileiros também podem consultar parte do histórico de vacinação por meio do aplicativo Meu SUS Digital, antigo Conecte SUS. A plataforma permite acessar informações sobre imunizações registradas no sistema, além de emitir comprovantes digitais, tornando mais fácil acompanhar a situação vacinal mesmo sem o documento em mãos.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)