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Ministério da Saúde prorroga vacinação contra HPV para jovens de 15 a 19 anos

A medida do Ministério da Saúde busca reforçar a proteção contra o vírus que causa diferentes tipos de câncer

Estadão Conteúdo
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A infecção do HPV é a principal causadora do câncer de colo de útero. Vacina previne a doença (Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil)

O Ministério da Saúde prorrogou até 31 de dezembro a estratégia de vacinação contra o HPV para jovens de 15 a 19 anos. Inicialmente prevista para terminar em junho, a ação foi estendida para ampliar a cobertura vacinal e alcançar quem perdeu a oportunidade de se vacinar na idade recomendada.

Desde o início da estratégia, cerca de 287 mil doses da vacina contra HPV foram aplicadas nessa faixa etária, sendo 124.172 em garotas e 163.502 em garotos, segundo a pasta.

Com a prorrogação da campanha, o ministério orienta estados e municípios a reforçar a vacinação em escolas, universidades e outros espaços frequentados por esse público.

Além da ação temporária voltada para jovens de 15 a 19 anos, a vacina contra o HPV é oferecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para meninas e meninos de 9 a 14 anos e para grupos específicos, como pessoas vivendo com HIV, transplantados, pacientes oncológicos, usuários da profilaxia pré-exposição ao HIV (PrEP) e vítimas de violência sexual.

A vacina também está disponível na rede particular para pessoas de 9 a 45 anos. Para aqueles de 9 a 19 anos, o esquema vacinal é composto por duas doses, com seis meses de intervalo entre elas. Já pessoas com 20 anos ou mais devem receber três doses, sendo as duas últimas após dois e seis meses do início da imunização.

Vacina previne diferentes tipos de câncer

O papilomavírus humano (HPV) é um vírus transmitido principalmente por contato sexual. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), a maioria das infecções desaparece espontaneamente, mas, quando o vírus persiste no organismo, pode causar lesões pré-cancerígenas. Se não tratadas, essas lesões evoluem para câncer.

Além de estar presente em praticamente todos os casos de câncer do colo do útero, o HPV também está associado aos cânceres de ânus, pênis, vulva, vagina e orofaringe - e a vacina ajuda a proteger contra esses tumores.

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