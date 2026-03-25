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Saúde

O que é sepse? Entenda a doença que causou a morte de Gerson Brenner

Por ser uma condição potencialmente fatal, o diagnóstico precoce é decisivo para aumentar as chances de recuperação

Gabrielle Borges
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Gerson Brenner estava com pneumonia e faleceu em decorrência de sepse. (Instagram/atorgersonbrennerfc)

O ex-ator global Gerson Brenner morreu na segunda-feira (23), aos 66 anos, em São Paulo. Ele estava internado desde o dia 16 de março no Hospital São Luiz Itaim, após ser diagnosticado com sepse.

Brenner convivia há quase 30 anos com sequelas de um assalto sofrido em 1998, quando foi baleado na cabeça. Desde então, enfrentava limitações na mobilidade, na fala e em funções cognitivas. Saiba mais sobre o quadro que levou o ator ao óbito.

O que é sepse?

A sepse, também chamada de septicemia, é uma condição grave provocada por uma resposta desregulada do organismo a uma infecção. Nesses casos, o sistema imunológico, ao tentar combater agentes invasores como bactérias, vírus ou fungos, desencadeia uma reação inflamatória generalizada.

Esse processo pode comprometer o funcionamento de órgãos vitais e evoluir rapidamente, especialmente em pacientes com condições de saúde mais delicadas. Por isso, a sepse é considerada uma emergência médica e exige diagnóstico e tratamento imediatos.

A doença pode ter origem em diferentes tipos de infecção, como pneumonia, infecções urinárias ou abdominais, e tende a apresentar maior risco em idosos ou pessoas com o sistema imunológico comprometido.

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Sintomas da sepse

Os sinais da sepse podem variar conforme a origem e a gravidade da infecção. Entre os sintomas mais frequentes estão febre alta, respiração acelerada, queda da pressão arterial, confusão mental, episódios de desmaio e redução na produção de urina.

De acordo com manuais de medicina, também podem ocorrer hipotensão (diminuição significativa da pressão arterial) e oligúria (baixa produção urinária), além de alterações no estado de consciência.

Por ser uma condição potencialmente fatal, o diagnóstico precoce é decisivo para aumentar as chances de recuperação. O início rápido do tratamento é considerado essencial para evitar a progressão do quadro e o comprometimento de órgãos vitais.

Qual o tratamento da sepse?

O tratamento da sepse, em geral, inclui o uso imediato de antibióticos para combater a infecção, além da reposição de líquidos por via intravenosa e monitoramento intensivo. Em situações mais graves, o paciente pode necessitar de suporte em unidade de terapia intensiva (UTI).

Dependendo da origem da infecção, também pode ser necessário realizar procedimentos para controle do foco infeccioso, como drenagem de abscessos ou remoção de tecidos comprometidos.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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