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Saúde

O que é laringite bacteriana? Entenda a doença que afastou Diogo Nogueira dos palcos

Cantor foi diagnosticado com um quadro grave de inflamação na laringe; saiba os sintomas, causas e como é feito o tratamento

Hannah Franco
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O que é laringite bacteriana? Entenda a doença que afastou Diogo Nogueira dos palcos (Foto: Divulgação)

Diogo Nogueira anunciou na última segunda-feira (11) que precisará interromper temporariamente os compromissos da turnê “Infinito Samba” após ser diagnosticado com laringite bacteriana grave. Segundo comunicado divulgado por sua equipe, o artista está em tratamento hospitalar e, por orientação médica, não pode utilizar a voz neste momento.

A condição afeta diretamente a laringe, estrutura responsável pela produção da voz e pela passagem do ar para os pulmões. Quando inflamado, o local pode causar rouquidão intensa, dor e, em alguns casos, dificuldade para respirar.

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O que é laringite bacteriana?

A laringite bacteriana é uma infecção causada por bactérias que provoca inflamação da laringe. Embora a maioria dos casos de laringite seja de origem viral e apresente sintomas mais leves, a forma bacteriana costuma exigir tratamento com antibióticos.

Entre os microrganismos mais associados ao problema está a bactéria Streptococcus pyogenes, também relacionada a infecções na garganta.

Quais são os sintomas da laringite bacteriana?

Os principais sinais da doença incluem:

  • Rouquidão ou perda da voz;
  • Dor de garganta;
  • Tosse;
  • Dificuldade para engolir;
  • Falta de ar;
  • Febre;
  • Voz abafada.

Como a laringe é essencial para a fala, a alteração vocal costuma ser um dos sintomas mais perceptíveis.

Como ocorre a transmissão?

A infecção pode ser adquirida por meio das vias aéreas, principalmente em contato com secreções respiratórias de pessoas contaminadas. Também pode surgir como complicação de outras doenças respiratórias.

Períodos mais frios do ano tendem a registrar aumento de infecções respiratórias, o que favorece o surgimento desse tipo de quadro.

Como é feito o tratamento?

Nos casos bacterianos, o tratamento geralmente envolve o uso de antibióticos, além de repouso vocal, hidratação e acompanhamento médico. Em situações mais intensas, pode ser necessária internação para observação e suporte respiratório.

A laringite bacteriana costuma ter boa evolução quando diagnosticada e tratada corretamente.

Quais são os riscos e complicações?

Embora não seja considerada uma doença grave na maioria dos casos, a laringite bacteriana pode gerar complicações se não for tratada. Entre os principais riscos estão:

  • Desidratação;
  • Formação de abscessos na garganta;
  • Obstrução das vias respiratórias;
  • Necessidade de drenagem cirúrgica.

Crianças, fumantes, diabéticos e pessoas com imunidade comprometida tendem a apresentar maior risco de complicações.

Quando procurar atendimento médico?

A recomendação é buscar ajuda imediata se houver:

  • Dificuldade intensa para respirar;
  • Incapacidade de engolir saliva;
  • Inchaço no pescoço;
  • Dificuldade para abrir a boca;
  • Voz muito abafada.

Qual é o estado de saúde de Diogo Nogueira?

Em nota, a equipe do cantor informou que ele permanece em tratamento hospitalar e está temporariamente impossibilitado de se apresentar. Até o momento, não foram divulgadas as datas afetadas nem a previsão de retorno aos palcos.

Confira a nota na íntegra:

Entre os compromissos previstos para o próximo mês estão shows em:

  • Belo Horizonte, no dia 7 de junho;
  • Rio de Janeiro, no dia 20 de junho;
  • Recife, no dia 27 de junho.
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Saúde
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