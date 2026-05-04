O que é Hantavírus? Entenda o que é a doença após suspeita de surto em navio de cruzeiro
Nos últimos dias, a doença matou três pessoas e deixou pelo menos outras três doentes em um navio de cruzeiro
A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou no último domingo (3) que houve um surto suspeito de hantavírus que matou três pessoas e deixou pelo menos outras três doentes em um navio de cruzeiro, no Oceano Atlântico. Até o momento, as investigações ainda estão sendo realizadas para apurar devidamente o caso, mas o nome da doença já está começando a circular pela internet e causar dúvidas na população.
De acordo com informações do Ministério da Saúde (OMS), a hantaviroserose é uma zoonose viral aguda, cuja infecção em humanos se apresenta na forma da Síndrome Cardiopulmonar por Hantavírus. Desse modo, a contaminação da doença se dá por roedores silvestres que podem carregar o vírus por toda a vida sem adoecer, mas ainda assim conseguem transmiti-lo por meio da urina, saliva e fezes aos seres humanos.
VEJA MAIS
Quais os sintomas do Hantavírus?
De acordo com o Ministério da Saúde (OMS), o Hantavírus pode causar diferentes sintomas na fase inicial e na fase cardiopulmonar:
Na fase inicial:
- Febre;
- Dor nas articulações;
- Dor de cabeça;
- Dor lombar;
- Dor abdominal;
- Sintomas gastrointestinais.
Na fase cardiopulmonar:
- Febre;
- Dificuldade de respirar;
- Respiração acelerada;
- Aceleração dos batimentos cardíacos;
- Tosse seca;
- Pressão baixa.
Como prevenir a doença?
Existem algumas formas de prevenir a doença e elas envolvem o cuidado no contato com ratos, sendo:
- Roçar o terreno em volta da casa;
- Dar destino adequado aos entulhos existentes;
- Manter alimentos estocados em recipientes fechados e à prova de roedores.
(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA