O que é Hantavírus? Entenda o que é a doença após suspeita de surto em navio de cruzeiro

A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou no último domingo (3) que houve um surto suspeito de hantavírus que matou três pessoas e deixou pelo menos outras três doentes em um navio de cruzeiro, no Oceano Atlântico. Até o momento, as investigações ainda estão sendo realizadas para apurar devidamente o caso, mas o nome da doença já está começando a circular pela internet e causar dúvidas na população.

De acordo com informações do Ministério da Saúde (OMS), a hantaviroserose é uma zoonose viral aguda, cuja infecção em humanos se apresenta na forma da Síndrome Cardiopulmonar por Hantavírus. Desse modo, a contaminação da doença se dá por roedores silvestres que podem carregar o vírus por toda a vida sem adoecer, mas ainda assim conseguem transmiti-lo por meio da urina, saliva e fezes aos seres humanos.

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Quais os sintomas do Hantavírus?

De acordo com o Ministério da Saúde (OMS), o Hantavírus pode causar diferentes sintomas na fase inicial e na fase cardiopulmonar:

Na fase inicial:

Febre;

Dor nas articulações;

Dor de cabeça;

Dor lombar;

Dor abdominal;

Sintomas gastrointestinais.

Na fase cardiopulmonar:

Febre;

Dificuldade de respirar;

Respiração acelerada;

Aceleração dos batimentos cardíacos;

Tosse seca;

Pressão baixa.

Como prevenir a doença?

Existem algumas formas de prevenir a doença e elas envolvem o cuidado no contato com ratos, sendo:

Roçar o terreno em volta da casa;

Dar destino adequado aos entulhos existentes;

Manter alimentos estocados em recipientes fechados e à prova de roedores.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)