O que é joanete? Conheça a condição que afeta os pés de 2 a cada três brasileiros

Sabe aquela dor e incômodo que você sente quando calça algum sapato apertado? Essa condição pode ser o chamado “joanete”, uma saliência óssea que é formada na base do dedão do pé e muitas vezes pode até causar inchaço, vermelhidão e fortes dores ao caminhar. O joanete é uma condição que afeta muitos brasileiros, mas poucos sabem que os efeitos dela podem ser amenizados com o tratamento.

Foi pensando nesse cenário que a empresa Pés Sem Dor, especializada em palmilhas sob medida para sapatos, promoveu uma pesquisa para compreender mais sobre a saúde dos pés dos brasileiros. Com os estudos, foi identificado que o joanete é a patologia mais prevalente, afetando 66,8% das pessoas avaliadas, o equivalente a dois em cada três brasileiros.

Quais os sintomas do joanete?

Alteração da forma do pé;

Vermelhidão no dedo afetado;

Dor no dedo ou na articulação;

Dormência no dedo afetado;

Inchaço da articulação do dedo afetado;

Desvio do dedo afetado em direção aos outros dedos;

Sensação de queimação ao tentar dobrar o dedo.

VEJA MAIS

Outros resultados da pesquisa

Além do joanete, houveram também resultados levando em consideração pessoas que possuem dores recorrentes e doenças reumáticas no Brasil. Nesse sentido, foi constatado, ainda, que cerca de 37% da população do país apresenta pé chato, uma condição em que o arco plantar é reduzido e que não é apenas estética, enquanto que 17,7% das pessoas têm pé cavo, que acontece quando o arco é excessivamente elevado.

A pesquisa também se aprofundou nas dores dos pés e desvendou que 31,4% dos avaliados relataram dores no calcanhar, que é uma das principais queixas clínicas, e que 13,4% sentem dor apenas no arco plantar. Já as dores nos dedos, de uma forma mais geral, atingem 2,7% da base, que geralmente são associadas a deformidades estruturais e ao uso prolongado de calçados inadequados.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora web em Oliberal.com)