Calcanhar ressecado e rachado? Saiba como evitar e manter os pés macios e hidratados

Com a chegada das temperaturas mais baixas, é comum perceber os pés mais ressecados, ásperos e até rachados. Embora muitas vezes seja visto apenas como um incômodo estético, o ressecamento dos pés pode representar um risco à saúde, especialmente quando surgem fissuras profundas e dor ao caminhar.

Segundo o Institute for Preventive Foot Health (IPFH), cerca de 20% das pessoas com mais de 21 anos já apresentaram rachaduras nos calcanhares em algum momento da vida. Durante o outono e o inverno, banhos mais quentes e prolongados, além do uso constante de meias e calçados fechados, agravam o quadro ao danificar a barreira protetora da pele e dificultar a transpiração.

Por que os pés ressecam?

A pele dos pés é naturalmente mais espessa e formada por uma camada superficial de células mortas, o que já dificulta sua hidratação. Como os pés suportam o peso do corpo diariamente, a pele tende a engrossar para resistir à pressão constante. No entanto, o excesso de peso corporal, a falta de cuidados diários e o clima seco favorecem o surgimento de rachaduras, especialmente nos calcanhares.

Além do aspecto visual, essas rachaduras podem causar dor, sangramentos e até infecções por fungos ou bactérias, principalmente em pessoas com diabetes ou problemas circulatórios.

Cuidados diários

Para manter os pés saudáveis, a higiene deve ser feita com sabonetes suaves, seguida de secagem completa, especialmente entre os dedos. Após o banho e antes de dormir, o uso de cremes hidratantes específicos para os pés é essencial.

Confira os principais compostos recomendados por dermatologistas para combater o ressecamento:

Ureia (10% a 20%): potente hidratante que também ajuda a remover células mortas;

Lactato de amônio, glicerina e ácido hialurônico: atuam como umectantes, atraindo água para a pele;

Manteiga de karité e óleos vegetais (amêndoas, coco, semente de uva): restauram a barreira lipídica da pele;

Pantenol (pró-vitamina B5): tem ação calmante e regeneradora.

A esfoliação leve, feita uma ou duas vezes por semana, também contribui para a renovação celular, mas deve ser feita com cuidado para não agredir a pele.

Quando procurar ajuda médica?

Se mesmo com esses cuidados o ressecamento persistir, ou se surgirem rachaduras profundas, vermelhidão, inchaço, secreção ou dor intensa ao pisar, é importante procurar orientação médica. Em alguns casos, o problema pode estar relacionado a condições como dermatite, psoríase ou micoses, que exigem tratamento específico.