O que é insuficiência venosa crônica? Saiba mais sobre a condição diagnosticada em Donald Trump

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi diagnosticado com insuficiência venosa crônica (IVC) nesta quinta-feira (17/07), conforme informou a Casa Branca durante uma coletiva de imprensa. A condição, comum em pessoas com idade mais avançada, foi identificada após Trump apresentar inchaço nas pernas e hematomas nas mãos.

Segundo a porta-voz Karoline Leavitt, os hematomas são resultados de "uma leve irritação dos tecidos moles" causadas por apertos de mão frequentes e pelo uso de aspirina, medicamento utilizado por Trump como parte de um regime preventivo cardiovascular. A assessoria reforçou que os exames não apontaram sinais de trombose venosa profunda ou doença arterial. Confira, a seguir, o que é insuficiência venosa crônica, sintomas, fatores de risco e tratamento.

O que é insuficiência venosa crônica?

A insuficiência venosa crônica ocorre quando as veias das pernas não conseguem transportar o sangue de volta ao coração de forma eficiente. Isso provoca acúmulo de sangue nos membros inferiores e aumento da pressão nas veias, o que pode causar desconforto e outros sintomas.

Apesar de não representar um risco imediato à vida, a doença pode afetar a qualidade de vida do paciente, especialmente se não for tratada adequadamente.

Quais os principais sintomas?

Inchaço nas pernas e tornozelos

Dor e sensação de peso nas pernas

Cãibras ou cólicas, principalmente à noite

Alterações na coloração da pele

Varizes

Úlceras ou feridas na pele (em casos mais graves)

Fatores de risco da insuficiência venosa crônica

Idade avançada

Obesidade

Sedentarismo

Permanecer muito tempo em pé ou sentado

Gravidez

Lesões anteriores nas pernas

Histórico familiar

Tabagismo

Como é feito o tratamento?

O tratamento da IVC depende do quadro clínico de cada paciente. Entre as opções estão:

Meias de compressão (ajudam a melhorar o retorno venoso);

Exercícios físicos regulares e elevação das pernas;

Medicamentos que favorecem a circulação;

Ablação endovenosa (aplicação de calor nas veias afetadas);

Escleroterapia (injeção de substâncias que fecham as veias doentes);

Cirurgia (em casos mais graves, as veias podem ser ligadas ou removidas).

Estado de saúde de Trump

Apesar do diagnóstico, a Casa Branca informou que Donald Trump segue em boas condições de saúde. A divulgação do laudo médico teve como objetivo conter especulações recentes sobre a aparência do ex-presidente, que havia sido visto com as mãos maquiadas e os tornozelos inchados.

Aos 79 anos, Trump mantém um histórico de saúde controverso. Em 2020, Ronny Jackson, que foi médico da Casa Branca no primeiro mandato, admitiu que costumava colocar couve-flor escondida no purê de batatas do presidente para tentar melhorar sua dieta.