Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Saúde chevron right

Saúde

O que é dermatillomania? Condição que Giulia Costa adquiriu devido a episódios de ansiedade

A atriz chegou a ficar com diversos ferimentos na mão em uma época de sua vida. Doença também é conhecida como transtorno de escoriação ou dermatotilexomania

Victoria Rodrigues
fonte

A atriz revelou que a fase de crises constantes passou e que no momento não se agride mais. (Foto: Reprodução/ Instagram | @giuliacosta)

A atriz Giulia Costa, de 25 anos, utilizou as mídias sociais para contar detalhes sobre alguns episódios que sofreu de dermatillomania, uma condição caracterizada por comportamentos frequentes de agressão à própria pele. As imagens da época em que ela vivia machucada e o relato sincero da filha de Flávia Alessandra e do diretor Marcos Paulo foram publicados no perfil do Instagram da própria atriz.

image Os sintomas da condição surgiram enquanto Giulia realizava uma viagem internacional com a família. (Foto: Reprodução/ Instagram | @giuliacosta)

Enquanto a atriz relembrava o episódio na internet, ela explicou que não estava bem emocionalmente durante uma viagem internacional que realizou há cerca de três anos com a família. E, devido a constantes crises de ansiedade que se manifestavam de forma mais intensa, ela começou a fazer os ferimentos nas mãos.

“Nessa imagem, minha ansiedade atacou como poucas vezes na minha vida e eu machuquei minha mão inteirinha, foi brabo. Essa fase de crises constantes passou (pelo menos por hora), mas sempre gosto de lembrar como aqui nas telas as coisas não são mostradas como verdadeiramente são. São fases, se respeite, busque ajuda de profissionais e lembre-se que amanhã é um novo dia”, escreveu Giulia.

VEJA MAIS

image Filha de Flávia Alessandra revela ter sofrido violência doméstica de ex
O relato foi feito durante o 'Pé no Sofá Pod', podcast que ela apresenta ao lado da mãe

image Filha de Flávia Alessandra fala sobre problemas com bulimia: 'Hoje, não me culpo'

image Mãe de Virginia relata episódio de crise de ansiedade enquanto estava sozinha: ‘Foi horrível’
Entre os sintomas que Margareth Serrão sentiu, estão: aperto no coração, falta de ar, angústia, desespero e medo

Afinal, o que é Dermatillomania?

Em entrevista ao jornal O Globo, a dermatologista Denise Ozores explicou que a Dermatillomania é uma condição comum entre pessoas de diversos países e que não possui relação com a estética ou com a vaidade, mas pode aparecer em quadros de crise que são mais difíceis de controlar. A condição, por sua vez, pode ser associada a quadros de ansiedade, estresse e transtornos compulsivos. A doença também é conhecida como transtorno de escoriação ou dermatotilexomania.

"A pele acaba se tornando uma válvula de escape. Não é uma escolha racional, é um comportamento compulsivo ligado ao sofrimento psíquico. Muita gente acha que é apenas um hábito, mas quando isso causa lesões recorrentes e sofrimento emocional, é um sinal de alerta. Existe tratamento, e ele precisa envolver tanto o cuidado com a pele quanto a saúde mental”, explicou a médica Denise Ozores.

(Victoria Rodrigues, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

dermatillomania

ansiedade

relato

instagram

giulia costa
Saúde
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda