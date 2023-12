Nutricionista dá dicas de como se alimentar de forma saudável nas festas de fim de ano; veja

No mês de dezembro, ocorrem grandes eventos, como confraternizações, a tradicional ceia de Natal e a celebração de Réveillon. Durante essas ocasiões festivas, as opções de pratos são bastante variadas. No entanto, é importante manter o equilíbrio na alimentação, evitando extremos ou restrições rigorosas. A nutricionista da Hapvida NotreDame Intermédica, Ruth Pereira, dá dicas para ajudar as pessoas a evitar excessos e desfrutar das festas de fim de ano de maneira saudável.

Como manter uma alimentação saudável nas festas de fim de ano?

Segundo a especialista, a escolha por alimentos saudáveis, artesanais, integrais, carnes magras, assados e grelhados é ideal. “Nesta época, também é comum ter uma variedade de saladas. Então, é melhor escolher a mais natural possível, que não tenha muitos molhos”, destaca.

A nutricionista também ressalta a importância do planejamento adequado. “Muitas pessoas pensam que se preparar ao longo do dia é ficar em jejum por longas horas para ‘aproveitar’ o evento. Não é preciso fazer isso. Você deve se alimentar de forma habitual, porque, no momento da confraternização, vai fazer escolhas mais conscientes”, orienta.

Ruth sugere buscar um equilíbrio e fazer escolhas inteligentes em quantidades adequadas. "Evite alimentos mais gordurosos, como frituras, porque podem inflamar seu corpo e trazer danos à sua saúde, como o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis”, alerta.

Como equilibrar a alimentação nas festas de fim de ano?

A nutricionista destaca que, apesar das delícias à mesa, os encontros de dezembro vão além da comida. Portanto, é importante distribuir o foco com sabedoria. “São ocasiões para socializar, ver pessoas importantes, ter boas conversas e dar boas risadas”, assegura.

Para aqueles que enfrentam dificuldades em equilibrar a alimentação durante o mês de dezembro, Ruth recomenda a consulta com um nutricionista. O profissional oferecerá orientação personalizada e desenvolverá uma estratégia alimentar de acordo com as preferências e possibilidades do paciente.