Entenda os benefícios de inserir frutas, verduras e legumes na dieta para a saúde e o bem-estar

Manter uma vida saudável é fundamental para garantir o bem-estar físico e mental, além de ajudar na prevenção de diversas doenças. E um fator que contribui diretamente na adoção de uma rotina saudável é a alimentação. Quando feita de forma adequada, ela contribui para que o organismo funcione de maneira equilibrada e atue como deve. Pensando nisso, o Supermercado Preço Baixo destaca a importância de inserir frutas, verduras e legumes na dieta do dia a dia.

Adotar uma boa alimentação é parte essencial para proporcionar equilíbrio ao corpo, diminuir os riscos de infecções ou inflamações. Além disso, aumenta a imunidade e defesa do organismo. Mas apesar dos benefícios que a alimentação saudável pode trazer, muita gente ainda tem dúvidas sobre como iniciar o processo de reeducação alimentar.

O primeiro passo é entender que se alimentar bem não está ligado à quantidade de comida ingerida no dia a dia. O principal ponto é apostar no consumo de alimentos naturais, que garantam os nutrientes que o organismo necessita, diariamente, como as frutas, verduras e legumes.

As frutas e hortaliças possuem baixo teor calórico e um grande percentual de vitaminas, minerais e fibras, que são nutrientes importantes para o bom funcionamento do corpo. O consumo diário desse tipo de alimento também auxilia no aumento da disposição e diminui riscos de doenças como a obesidade, hipertensão e diabetes, assim como reduz o estresse, protege o organismo e ajuda a aumentar a felicidade.

Além do consumo de verduras e legumes, uma boa dica para o dia a dia é incluir as frutas nos pequenos lanches, que são aqueles que costumamos fazer entre as refeições, ou como uma opção de sobremesa. As frutas, também, proporcionam facilidade na rotina, podendo ser consumidas frescas, em sucos, acompanhando saladas ou até mesmo assadas.

