No BBB 25, Gracyanne Barbosa consome até 7 litros de água por dia; veja a quantidade ideal para você

Confinada no Big Brother Brasil 25, Gracyanne Barbosa voltou a chamar atenção com seus hábitos alimentares e de saúde. Além de sua famosa dieta que inclui o consumo de 40 ovos por dia, a musa fitness revelou que bebe até sete litros de água diariamente para atender às necessidades do seu corpo extremamente musculoso e rotina intensa de treinos. Mas será que essa prática é adequada para todos?

A água é essencial para o funcionamento do organismo, ajudando a eliminar impurezas, controlar a temperatura corporal, fortalecer o sistema imunológico, evitar prisão de ventre e prevenir problemas como pedras nos rins. No caso de Gracyanne, que passa várias horas por dia treinando e perde muito líquido pelo suor, essa alta ingestão é necessária para manter o equilíbrio do corpo.

Especialistas explicam que o consumo de sete litros não é prejudicial para a musa fitness, considerando seu peso estimado de 82 kg e sua rotina de exercícios de alta intensidade. Para pessoas com hábitos menos intensos, no entanto, essa quantidade pode ser exagerada e até prejudicial.

Como calcular a quantidade ideal de água?

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o cálculo para determinar a quantidade de água ideal é simples: multiplica-se 35 ml pelo peso corporal. Por exemplo, uma pessoa de 60 kg deve consumir cerca de 2,1 litros por dia. Já para jovens de até 17 anos, o recomendado é 40 ml por quilo de peso, enquanto para idosos a orientação é de 25 a 30 ml por quilo.

No caso de Gracyanne, o consumo ideal seria em torno de 3,5 litros, mas, devido à sua alta perda de líquidos durante os treinos, a ingestão de até sete litros é compatível e não apresenta riscos.

O excesso de água pode fazer mal?

Sim, o consumo exagerado de água pode ser prejudicial. Beber mais de 10 litros por dia, por exemplo, pode causar a eliminação excessiva de sais minerais e eletrólitos, prejudicando funções vitais do corpo, como o equilíbrio hídrico e a saúde cerebral. Para a maioria das pessoas, o ideal é seguir a recomendação média de 2 a 2,5 litros de água por dia, ajustando conforme o peso, idade, clima e nível de atividade física.

Quem tenta imitar hábitos como os de Gracyanne sem precisar pode sofrer consequências como dores de cabeça, interrupções no sono devido à necessidade frequente de urinar e até sobrecarga nos rins. Cada organismo é único, e é fundamental respeitar suas próprias necessidades para evitar problemas.

Antes de adotar práticas extremas como as da musa fitness, é importante entender as reais necessidades do seu corpo e, se necessário, consultar um profissional de saúde.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)