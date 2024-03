Nitazoxanida: para que serve, como tomar e quais os benefícios e riscos

Nitazoxanida é um remédio antiparasitário, conhecido por ser frequentemente indicado no tratamento de infecções do sistema gastrointestinal e com ação antiviral. Desde 2020, esta medicação só pode ser utilizada sob prescrição médica.

Para que serve a Nitazoxanida? (Benefícios)

A Nitazoxanida é indicada no tratamento de diversas infecções, inclusive em gastroenterites causadas por rotavírus e norovírus. Este medicamento é indicado em casos de:

Amebíase (Entamoeba histolytica);

Balantidíase (Balantidium coli);

Blastocistose (Blastocistis hominis);

Criptosporidíase (Cryptosporidium parvum);

Giardíase (Giardia lamblia ou Giardia intestinalis);

Helmintíases provocadas por nematódeos, cestódeos e trematódeos, como oxiúrio, lombriga e solitária (Enterobius vermicularis, Ascaris lumbricoides, Strongyloides stercolaris, Ancylostoma duodenale, Necator americanus, Trichuris trichiura, Taenia sp e Hymenolepis nana);

Isosporíase (Isospora belli).

Como tomar Nitazoxanida?

A Nitazoxanida é um medicamento vendido apenas com prescrição médica. Portanto, seu uso deve ser apenas com orientação de especialista.

Na versão comprimido, a Nitazoxanida deve ser administrada com alimentos. Enquanto na suspensão oral, a medicação precisa ser misturada com água filtrada antes de ser ingerida.

Quais os riscos da Nitazoxanida?

O uso da Nitazoxanida deve ser feito com atenção. Este medicamento não é indicado a pacientes com doenças hepáticas ou hipersensibilidade à fórmula.

Qual o efeito colateral da Nitazoxanida?

Segundo a infectologista Andrea Beltrão, os efeitos mais comuns da Nitazoxanida são dor abdominal, náuseas e vômitos. Entretanto, esta medicação também pode provocar reações incomuns, como:

Anemia;

Aumento do apetite;

Aumento de creatinina no sangue;

Aumento de glândulas salivares;

Aumento dos níveis sanguíneos de transaminase glutâmica pirúvica;

Febre;

Flatulências;

Hipertensão;

Hiperidrose;

Reação alérgica;

Tontura;

Taquicardia.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com Mirelly Pires)