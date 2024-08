Mulheres relatam aumento do desejo sexual após uso de Ozempic; entenda

Uma nova tendência tem chamado a atenção nas redes sociais: mulheres que utilizam medicamentos como Ozempic, Wegovy e Mounjaro para controlar o apetite e perder peso estão relatando um aumento significativo na libido. A descoberta, inicialmente compartilhada em fóruns online, gerou debates e questionamentos sobre os possíveis efeitos colaterais desses fármacos.

As canetas emagrecedoras são medicamentos injetáveis que contêm análogos do GLP-1, um hormônio que regula o apetite e a secreção de insulina. A maioria delas foram originalmente desenvolvidas para o tratamento do diabetes tipo 2, mas estudos demonstraram que também podem ser eficazes para a perda de peso. Como é o caso do Ozempic, que ganhou grande fama nos Estados Unidos - e no Brasil - devido à promessa de emagrecimento.

O que dizem os especialistas?

Embora a medicação em si não esteja diretamente ligada ao aumento do desejo sexual, especialistas apontam que as consequências do emagrecimento, como a melhora da autoestima e do bem-estar, podem influenciar positivamente a vida sexual. Alguns explicam que a obesidade interfere nos hormônios, e o emagrecimento pode reequilibrar esses níveis, levando a uma maior libido.

Ginecologistas acrescentam que a libido é um fator multifatorial, envolvendo aspectos psicológicos e fisiológicos, e que o emagrecimento pode influenciar esses fatores.

Enquanto algumas mulheres relatam melhora na libido, alguns homens afirmam estar enfrentando disfunção erétil ao utilizar o Ozempic. Especialistas atribuem esse efeito colateral ao fato do medicamento ser um semiglutida, que pode afetar o fluxo sanguíneo e contribuir para a impotência.

O que dizem as empresas farmacêuticas?

As empresas responsáveis pelos medicamentos afirmam monitorar os relatos de efeitos colaterais, incluindo os relacionados à sexualidade. A Novo Nordisk, fabricante do Ozempic, ressalta a importância da segurança do paciente e incentiva que os usuários relatem qualquer efeito adverso ao seu médico.

"A segurança do paciente é de extrema importância para a Novo Nordisk", disse o porta-voz da empresa responsável pelo Ozempic ao site The Wall Street Journal.

Apesar dos relatos, ainda não há estudos científicos conclusivos sobre a relação entre esses medicamentos e o comportamento sexual em humanos. As empresas farmacêuticas reconhecem a necessidade de mais pesquisas para entender completamente os efeitos desses fármacos.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)