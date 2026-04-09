Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Saúde chevron right

Saúde

Mulher solta verme em espirro após sentir incômodo no nariz; entenda o caso

Além do incômodo na região nasal, a paciente também apresentou uma tosse intensa

Victoria Rodrigues
fonte

Além da que foi expelida, a mulher ainda realizou uma cirurgia para retirar mais 10 larvas do nariz. (Foto: Reprodução/ Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC))

Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC) publicou em seu site o relato de uma mulher de 58 anos que expeliu uma larva após sentir um incômodo no nariz, configurando-se como um caso raro na medicina. O episódio ocorreu depois da paciente ter notado inúmeras moscas zumbindo ao redor de seu rosto e ter começado a sentir dor nos seios nasais cerca de uma semana após sentir a presença dos insetos voadores.

Nas semanas seguintes, ela apresentou uma tosse intensa, mas não desconfiou de nada. A mulher foi descobrir que havia algo de errado com o seu corpo depois de espirrar e expelir um verme no dia 15 de outubro de 2025. Após notar a gravidade de seu estado de saúde, a mulher foi ao hospital e, alguns dias depois, o seu otorrinolaringologista fez uma cirurgia para retirar 10 larvas e uma pupa, que é uma mosca adolescente. 

VEJA MAIS

image Café com larvas e barata: técnico mostra insetos em máquina; veja vídeo
O profissional mostrou como uma cafeteira pode ficar caso não seja higienizada da maneira correta

image Homem tem enxaqueca agonizante após comer bacon mal cozido e é diagnosticado com larvas no cérebro
Segundo um relatório, o americano foi infectado no cérebro por larvas de um tipo de tênia presente na carne suína

image Avião retorna ao aeroporto após 'chuva de larvas' atingir passageiros
Um passageiro colocou uma mala contendo peixe podre no compartimento superior, mas, durante a viagem, a mala se abriu

Como foi realizada a recuperação?

Depois de ter realizado o procedimento cirúrgico no hospital, a mulher se recuperou apenas utilizando descongestionantes nasais em casa. Além disso, foram feitos exames de DNA nas larvas e na pupa desalojadas que foram retiradas do nariz da paciente, sendo que uma delas tinha aproximadamente 2,5 cm de comprimento, o que não é comum de ser encontrado em seres humanos.

Com o resultado do teste, foi constatado que as larvas eram, na verdade, "larvas de moscas-varejeiras" (Oestrus ovis), que são conhecidas por se alojarem nas vias nasais de animais, como ovelhas e cabras. Logo que soube dessas origens, a mulher logo lembrou que estava trabalhando há pouco tempo em um pasto com ovelhas na Grécia e que provavelmente foi o que pode ter acontecido para as larvas entrarem em seu nariz.

Apesar do caso ser raro, nos últimos anos aumentaram os relatos de larvas em estágios mais avançados crescendo dentro do corpo de algumas pessoas. Segundo informações do jornal Extra, esses episódios podem acontecer, em sua maioria, em pacientes que possuem imunossupressão ou que apresentam "anormalidades traumáticas ou anatômicas das vias nasais", porque essa condição facilita a entrada das larvas.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

mulher

larvas

espirro

incômodo

nariz
Saúde
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda