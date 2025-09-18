Mulher tem problemas de saúde após contrair doença por não lavar a garrafa térmica; entenda

A americana Kae Smith surpreendeu os seus seguidores do TikTok ao narrar em um vídeo que desenvolveu bronquite por não lavar a sua garrafa térmica de água de forma correta. Com o tempo, a mulher revelou que sofreu diversos episódios recorrentes da doença durante vários meses, pois acabou descobrindo um mofo alojado em uma parte que estava cobrindo o bocal de silicone do objeto.

"Eu tive um resfriado leve, mas não foi embora. Fui ao pronto-socorro por causa da bronquite. Claro, recebi um inalador e algumas pílulas e tive urticária como resultado das pílulas. Ótimo, não aguento mais. A bronquite leva mais tempo do que deveria para desaparecer. Isso melhora depois de três semanas, mas então eu tive uma infecção sinusal", relatou a americana Kae Smith.

Em entrevista ao Globo, o professor Benjamin Turner, do Departamento de Biologia da Universidade do Alabama, explicou os perigos da não higienização adequada da garrafa. "Os esporos de mofo, que são onipresentes no meio ambiente, podem se depositar em superfícies úmidas e começar a crescer. Além disso, se a água dentro da garrafa não for substituída regularmente, a matéria orgânica da saliva ou de outros contaminantes pode fornecer nutrientes para o mofo prosperar", disse.

Como lavar a garrafa de água corretamente?

Lave a garrafa térmica com água quente e detergente;

Não esqueça de limpar todas as superfícies, como o interior, o exterior e as fendas onde o mofo e as bactérias normalmente se escondem;

Depois, enxágue bem a garrafa com água limpa para remover todos os resíduos de sabão;

Sempre que puder, desinfete a garrafa térmica com uma solução de alvejante ou desinfetante comercial projetado especificamente para superfícies de contato com alimentos;

Por fim, deixe a garrafa secar completamente ao ar antes do próximo uso.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)