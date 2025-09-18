Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Saúde chevron right

Saúde

Mulher tem problemas de saúde após contrair doença por não lavar a garrafa térmica; entenda

As garrafas de água podem acumular mofos e bactérias ao longo do tempo

Victoria Rodrigues
fonte

É necessário ter o cuidado redobrado ao higienizar as garrafas térmicas de água. (Foto: Freepik)

A americana Kae Smith surpreendeu os seus seguidores do TikTok ao narrar em um vídeo que desenvolveu bronquite por não lavar a sua garrafa térmica de água de forma correta. Com o tempo, a mulher revelou que sofreu diversos episódios recorrentes da doença durante vários meses, pois acabou descobrindo um mofo alojado em uma parte que estava cobrindo o bocal de silicone do objeto.

"Eu tive um resfriado leve, mas não foi embora. Fui ao pronto-socorro por causa da bronquite. Claro, recebi um inalador e algumas pílulas e tive urticária como resultado das pílulas. Ótimo, não aguento mais. A bronquite leva mais tempo do que deveria para desaparecer. Isso melhora depois de três semanas, mas então eu tive uma infecção sinusal", relatou a americana Kae Smith.

Em entrevista ao Globo, o professor Benjamin Turner, do Departamento de Biologia da Universidade do Alabama, explicou os perigos da não higienização adequada da garrafa. "Os esporos de mofo, que são onipresentes no meio ambiente, podem se depositar em superfícies úmidas e começar a crescer. Além disso, se a água dentro da garrafa não for substituída regularmente, a matéria orgânica da saliva ou de outros contaminantes pode fornecer nutrientes para o mofo prosperar", disse. 

VEJA MAIS

image Saiba como higienizar as garrafinhas de água reutilizáveis de maneira correta
Especialista alerta que a ingestão de microrganismos presentes na garrafa pode ocasionar gastroenterites agudas, que são doenças relacionadas ao estômago e intestino

image Vacina contra bronquite para os bebês é registrada pela Anvisa
Dose deve ser administrada na mãe durante a gestação

image Pará registrou em 2021 mais de 60 casos de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
Tosse, falta de ar e o pigarro, são os sintomas clássicos da doença", diz o médico pneumologista Rubens Tofollo

Como lavar a garrafa de água corretamente?

  • Lave a garrafa térmica com água quente e detergente;
  • Não esqueça de limpar todas as superfícies, como o interior, o exterior e as fendas onde o mofo e as bactérias normalmente se escondem;
  • Depois, enxágue bem a garrafa com água limpa para remover todos os resíduos de sabão;
  • Sempre que puder, desinfete a garrafa térmica com uma solução de alvejante ou desinfetante comercial projetado especificamente para superfícies de contato com alimentos;
  • Por fim, deixe a garrafa secar completamente ao ar antes do próximo uso.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

garrafa térmica

água

higienização adequada

doença

Bronquite

mofo

bactérias
Saúde
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda