Saiba como higienizar as garrafinhas de água reutilizáveis de maneira correta

O médico infectologista Alessandre Guimarães, de Belém, aponta que a ingestão de microorganismos presentes em garrafas de água reutilizáveis pode ocasionar gastroenterites agudas, que são doenças relacionadas ao estômago e intestino. Conforme pesquisas divulgadas no final de junho mostraram que, se não forem limpas, uma única garrafa reutilizável pode carregar cerca de 20,8 milhões de UFCs (Unidades de Formação de Colônias). O estudo da WaterFilterGuru, uma empresa especializada em controle de qualidade da água nos Estados Unidos (Eua), comparou o nível de contaminação de uma garrafinha com uma série de outros objetos que, a princípio, parecem muito mais sujos. Eles encontraram, por exemplo, uma média de 515 UFCs na superfície do assento de privadas — ou 40 mil vezes menos bactérias.

Ao contrário do que muitos acreditam, esses recipientes, essenciais para hidratação e sustentabilidade, não devem ser higienizados apenas com enxágue na torneira, pois podem acumular muitos micro-organismos, como bactérias e fungos, prejudiciais à saúde. Alessandre Guimarães explica que o organismo tolera uma quantidade limitada de bactérias que podem ser ingeridas, tanto contidas diretamente nos alimentos, quanto pelo contato da mucosa oral por utensílios utilizados nas refeições ou hidratação, como as garrafinhas de água.

“Acima de uma determinada proporção aceitável desses microrganismos, ou unidades formadoras de colônias, aumenta-se o risco de ocorrerem gastroenterites agudas, que são inflamações no estômago e nos intestinos, que pode causar vômitos, diarreia, febre e cólicas abdominais. Elas são autolimitadas e duram cerca de 48 horas, porém são bastante desagradáveis”, alerta Alessandre Guimarães.

Ele conta que não existe um número exato de quantas vezes por dia deve-se fazer a devida higienização do recipiente de água, porém, o mais sensato é higienizar sempre após o uso.

O estudante de jornalismo Arthur Andrade, de 19 anos, usa a garrafinha de água reutilizável todos os dias e fala que o objeto é imprescindível (Foto: Cláudio Pinheiro | O Liberal)

“Nossa boca tem bactérias e o contato da boca com o líquido que resta, acumulado, num recipiente fechado, gera praticamente um ‘meio de cultura’. As bactérias são ‘seres’ que gostam de ambientes quentes, fechados e úmidos. Nesses locais, então, elas se multiplicam rápido. Logo, qualquer recipiente, após contato com superfície humana, com grande concentração de colônias, como por exemplo a boca com as garrafas de bebidas, deve ser sempre higienizados após o uso”, afirma.

O infectologista ensina que a higienização dos utensílios deve ser feita com uma técnica nada complexa: apenas água e sabão. Mas, apesar de ser um processo simples, é de extrema importância que essa higienização seja feita com a máxima frequência possível, pois isso vai inibir essas colônias de bactérias de se proliferarem no líquido residual, que acaba ficando nas garrafinhas após o uso.

Estudante de Belém detalha como higieniza sua garrafinha de água

Para manter a hidratação em dia, o estudante de jornalismo Arthur Andrade, de 19 anos, usa a garrafinha de água reutilizável de segunda a sexta-feira. O recipiente é essencial na vida do jovem, seja para se exercitar na academia ou para enfrentar o calor de Belém durante as atividades acadêmicas. Assim, a higienização correta desse utensílio tornou-se uma tarefa indispensável na rotina de Arthur, que lava a garrafa com frequência, várias vezes por semana.

O estudante diz que higieniza a garrafa com água e sabão todos os dias e que manter a higiene é fundamental para evitar problemas de saúde (Foto: Cláudio Pinheiro | O Liberal)

O universitário compartilhou o passo a passo que adotou para higienizar o recipiente: 'Lavo com água e sabão grosso ou líquido. Logo após, fervo um pouco de água e coloco dentro da garrafa, agitando-a e deixando agir por cerca de 2 minutos. Caso esteja utilizando uma garrafa com canudo, enxáguo-o com água quente tanto na parte interna quanto externa', detalha.

Por fim, Arthur ressaltou que essa prática é de extrema importância para garantir a proteção contra possíveis infecções e doenças na pele, boca, entre outras.

Eva Pires e Lucas Quirino (estagiários sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)