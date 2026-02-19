Mudanças bruscas de temperatura pedem atenção redobrada à saúde da pessoa idosa

As variações mais intensas de temperatura, tanto para o calor quanto para o frio, exigem cuidados com saúde de todas as faixas etárias e, especialmente, com as pessoas idosas. Manter a atenção preventiva e as orientações adequadas é uma estratégia que contribui de maneira significativa para passar por esses períodos do ano com mais bem-estar, autonomia e qualidade de vida.

De acordo com a médica geriatra Sybylla Lustosa, as mudanças de temperatura podem afetar diretamente o bem-estar dos idosos. “Tanto as mudanças para temperaturas mais elevadas quanto para temperaturas mais baixas podem impactar a saúde do idoso. No calor, há maior risco de desidratação, já que ocorre mais sudorese e, com o envelhecimento, a composição corporal reduz a quantidade de água no organismo. Essa desidratação pode, inclusive, ser grave e afetar a função renal, por isso, é importante garantir uma ingesta hídrica adequada e o consumo de água deve ser de pelo menos 35 ml de água por quilo”, explica.

VEJA MAIS

Ela também chama atenção para os períodos mais frios e chuvosos. “Nesse período, há um maior risco de doenças respiratórias. Os vírus da gripe entram em circulação, e como é fisiológico do envelhecimento que a imunidade reduza, o idoso fica mais predisposto a adquirir esses quadros gripais”, afirma. A médica reforça também a importância da vacinação. “As campanhas de vacinação contra o vírus influenza, a vacina pneumocócica e a vacina contra o vírus sincicial respiratório ajudam a evitar quadros mais graves, como pneumonias e internações hospitalares”, destaca.

A fisioterapeuta Karla Fianco, da Wyden, alerta que as mudanças climáticas têm se intensificado e exigem atenção especial da população idosa durante o período mais quente. “Ondas de calor extremo, associadas à baixa umidade do ar, causam estresse térmico na população acima de 65 anos, com repercussões e sobrecarga cardiovascular e respiratória, especialmente quando já existem doenças pré-existentes”, pontua.

Segundo a especialista, alguns cuidados diários são fundamentais nesses cenários e a fisioterapia tem papel muito importante. “Devemos mantê-los sempre hidratados, com ingestão hídrica regular, oferecer alimentos mais leves e de fácil digestão, deixá-los em ambientes ventilados, entre outros cuidados. A fisioterapia também é uma grande aliada, pois atua na prevenção de complicações respiratórias, no fortalecimento da musculatura, na manutenção da autonomia e na melhora da qualidade de vida”, orienta.

Ambas as especialistas reforçam que a prática regular de atividade física, a atenção aos sinais do corpo, a hidratação adequada e o acompanhamento profissional são atitudes que fazem diferença. Cuidar da saúde ao longo do tempo é um caminho para envelhecer com mais disposição, independência e participação ativa na vida cotidiana.